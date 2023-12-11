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Из-за долгов на балансирующем рынке электроэнергии ТЭС и ТЭЦ не могут накапливать уголь, - эксперт

Понедельник 11 декабря 2023 17:11
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Из-за долгов на балансирующем рынке электроэнергии ТЭС и ТЭЦ не могут накапливать уголь, - эксперт Фото: из-за долгов на балансирующем рынке электроэнергии ТЭС и ТЭЦ не могут накапливать уголь (Виталий Носач, РБУ-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Из-за несвоевременных расчетов и годовых задержек с погашением долгов на балансирующем рынке электроэнергии украинские ТЭС и ТЭЦ не могут накапливать уголь на складах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-замминистра энергетики Украины Максима Немчинова.

"Чтобы накопить уголь на складах, его надо закупить, привезти. Так же и закачка газа в хранилища. А деньги из этих инвестиций вернутся только тогда, когда будет произведена и реализована электрическая энергия. Если существует такая цепь проблем на рынке, когда несвоевременные расчеты, когда с балансирующего рынка генерация не получает средств или получает их через год или еще больше, то все это отражается, прежде всего, именно на тепловой генерации", - пояснил он.

Вопрос долгов на балансирующем рынке электроэнергии критический и его нужно немедленно решать.

Напомним, накануне гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что вопрос долгов на балансирующем рынке электроэнергии критический и его нужно немедленно решать.

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ТЭС Электроэнергия
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