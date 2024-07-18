Из-за аварии на двух энергообъектах свет будут выключать дольше, - "Укрэнерго"

"Укрэнерго" вынуждено увеличить количество отключений света в Киеве и 11 областях в результате выхода из строя оборудования на двух энергетических объектах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
"Из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в г. Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях ", – говорится в нем.
В то же время в других областях ограничения действуют согласно анонсированному расписанию: с 16:00 до 22:00 – четыре очереди, в другие часы – три очереди.
В "Укрэнерго" объяснили, что применение более трех очередей графиков отключений означает, что ограничения распространяются на большее количество потребителей.
Системный оператор напомнил, что графики отключений света – это следствие 8 массированных обстрелов украинской энергосистемы, в результате чего было потеряно более 9 ГВт мощностей.
Ранее сообщалось, что летняя жара привела к увеличению нагрузки на энергосистему из-за роста потребления электроэнергии.
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