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Из-за атаки на Киев погибли два человека. Еще одну жертву достали из-под завалов

Киев, Пятница 29 декабря 2023 12:47
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Из-за атаки на Киев погибли два человека. Еще одну жертву достали из-под завалов Фото: из-за атаки на Киев 29 декабря погибли два человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за ракетной атаки на Киев 29 декабря погибли два человека. Тело еще одной жертвы нашли под-завалами склада в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко и КГВА.

"Тело еще одного погибшего достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе", - рассказал Кличко.

Как констатировал мэр столицы, после утренней атаки на Киев в настоящее время двое погибших.

Количество пострадавших

В КГВА отмечают, что из-за обстрела столицы пострадали 24 человека. В то же время данные будут еще уточняться.

"На эту минуту в Киеве известно о 2 погибших и 24 раненых. Из них 20 госпитализированы. Это официальные данные из медицинских учреждений, которые не учитывают самообращение граждан", - говорится в сообщении администрации, где предполагают, что данные еще будут обновляться.

Что известно об обстреле Киева 29 декабря

Российские войска 29 декабря устроили массированную атаку по Украине, использовав около 160 ракет разніх типов, кроме "Калибров". В частности, в небе над Киевом были сбиты больше 30 вражеских целей.

Первоначально сообщалось о 17 пострадавших. Позже количество пострадавших увеличилось до 28 людей. Также сообщалось об одном погибшем.

В связи с ликвидацией последствий ракетной атаки на Киев полиция перекрыла несколько улиц в разных районах столицы.

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