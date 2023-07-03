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Из-за атаки дронов на Сумы погиб человек

Иллюстративное фото: из-за атаки дронов на Сумы погиб человек (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за атаки российских оккупантов на Сумы с помощью беспилотников 3 июля погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"В результате российского удара БПЛА, в пятиэтажном жилом доме погиб 1 человек", - сообщил он.

Атака на Сумы

Сегодня во время воздушной тревоги в Сумах раздались взрывы. Мэр города Александр Лысенко сообщил, что сработало ПВО.

Позже стало известно, что из-за атаки дронов в центре Сум был поврежден жилой дом.

В Воздушных силах отметили, что оккупанты могли атаковать город с помощью "Шахедов".

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