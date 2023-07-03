Из-за атаки дронов на Сумы погиб человек

Из-за атаки российских оккупантов на Сумы с помощью беспилотников 3 июля погиб один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
"В результате российского удара БПЛА, в пятиэтажном жилом доме погиб 1 человек", - сообщил он.
Сегодня во время воздушной тревоги в Сумах раздались взрывы. Мэр города Александр Лысенко сообщил, что сработало ПВО.
Позже стало известно, что из-за атаки дронов в центре Сум был поврежден жилой дом.
В Воздушных силах отметили, что оккупанты могли атаковать город с помощью "Шахедов".
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