RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Череватый опроверг заявления оккупантов о "захвате" Бахмута: они далеки от этого

Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают держать оборону в Бахмуте. Российская армия далека от захвата города.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Череватый подтвердил, что бои шли у здания городской администрации. После чего, как известно, владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что россияне "взяли город юридически", поскольку боевики якобы готовятся вывесить российский триколор на администрации Бахмута.

Однако спикер Восточной группировки войск подчеркивает, что российские войска далеки от захвата Бахмута.

"Бахмут - украинский, и они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого", - заявил Череватый.

Напомним, руководитель Офиса президент Андрей Ермак также подтвердил, что украинские защитники продолжают удерживать оборону в Бахмуте.

Кроме того, украинские пограничники показали один из боев в Бахмуте и отметили, что продолжают находиться в городе.

В Минобороны отметили, что ситуация в Бахмуте очень напряженная, но оккупанты несут большие потери.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутВойна в УкраинеВойна России против Украины