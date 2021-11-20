Чемпіонський бій українця, дербі збірників в Італії та заруба в АПЛ: топ події спорту вихідних

У суботу в Києві відбудеться бій, в якому український боксер Артем Далакян захищатиме чемпіонський пояс за версією WBA в суперлегкій вазі. Також цими вихідними відбудеться кілька топових футбольних матчів у європейських чемпіонатах, а клуби українських збірників Руслана Малиновського та Віктора Коваленка зустрінуться один з одним у рамках туру Серії А.