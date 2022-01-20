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На Чемпіонаті Європи з футзалу збірна України поступилася Нідерландам 2:3

Автор: РБК-Україна

Збірна України з футзалу стартувала з поразки на Чемпіонаті Європи. В першому турі наша збірна програла господарям турніру, збірній Нідерландів з рахунком 2:3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань.

Матч розпочався з голу української збірної, вже на першій хвилині Михайло Зварич відкрив рахунок. Наші футзалісти не змогли розвинути перевагу. Натомість Нідерланди на 2-й хвилині іншого Саадуні зрівняв рахунок, а ще через 2 хвилини Аттаїбі вивів господарів уперед. На 30-й хвилині Бузамбу збільшив перевагу Нідерландів до 2 м’ячів. На 38-й хвилині Петро Шотурма відіграв один гол, проте зрівняти рахунок гравці збірної України не змогли.

В іншому матчі нашої групи Португалія перемогла Сербію з рахунком 4: 2.

Наступний матч збірна України проведе 23 січня проти збірної Сербії.

Україна - Нідерланди - 2:3 (1:0, 1:3)

Голи: 1:0 - 1 Зварич, 1:1 - 22 Саадуні, 1:2 - 24 Аттаїбі, 1:3 - 30 Бузамбу, 2:3 - 38 Шотурма.

Україна: Ципун - Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич; Савенко, Радевич, Разуванов, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.

Нідерланди: Куйк - Саадуні, Аттаїбі, Мартінус, Боуюзан; де Віт, ель Ганнути, Бузамбу, Моссаві, Сент-Джуст, Велсебур, Ван ден Ейнден, Молкарай.

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