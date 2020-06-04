Чемпіонат Європи з художньої гімнастики в Києві перенесено на листопад

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики пройде в Києві з 26 по 29 листопада. Спочатку континентальну першість мало відбутися 20-24 травня, але через пандемію коронавірусу його довелося перенести.

Про це повідомляється на сайті Європейського гімнастичного союзу (UEG).

Також на грудень перенесені чоловічий і жіночий чемпіонати Європи зі спортивної гімнастики в Баку (9-13 грудня і 17-20 грудня відповідно). Проведення жіночого турніру було спочатку заплановано в Парижі з 30 квітня по 3 травня. Однак французька федерація гімнастики відмовилася від проведення змагань.

Формат змагань залишається незмінним, включаючи олімпійську кваліфікацію. Разом з тим Європейський гімнастичний союз продовжить аналізувати ситуацію протягом наступних місяців.

Нагадаємо, раніше Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) оголосила про перенесення чемпіонату Європи 2020 року бадмінтону через загрозу поширення коронавірусу.

Турнір був запланований на 21-26 квітня в Києві і мав стати одним з відборів на Олімпійські ігри-2020 на Токіо.