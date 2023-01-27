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Чемпионат Европы по биатлону: Бьентегор выиграл мужской спринт

Фото: Чемпион Европы Эрленд Бьентегор (biathlonlive.com)
Автор: Антон Федорцив

Провалом украинских биатлонистов запомнился второй старт европейского первенства. Индивидуальную гонку среди мужчин выиграл норвежец Эрленд Бьентегор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Победитель закрыл все 10 мишеней на двух огневых рубежах. Десятикилометровую дистанцию он одолел за 24:57,3 минуты.

Вторым стал соотечественник Бьентегора – Серум. В стойке он дважды промахнулся и отстал от золотого медалиста на 11,5 секунды. Замкнул тройку призеров немец Наврат. Он заработал по штрафному кругу после стрельбы лежа и в стойке.

Лучшим среди украинцев стал Богдан Цымбал. Он допустил один промах на первом рубеже и завершил соревнование на 17-й строчке. Худшим же стал Артем Тищенко – 1 промах, 37-е место.

Тем временем Антон Дудченко, завоевавший "серебро" на вдвое длиннее дистанции, в этот раз выступил посредственно. Он трижды попал в "молоко" и финишировал 33-м. Реабилитироваться призер европейского первенства и другие украинцы смогут в гонке преследования 28 января.

Чемпионат Европы, биатлонный спринт 10 км, мужчины:

  1. Эрленд Бьентегор
  2. Вебьерн Серум (+11,5)
  3. Филипп Наврат (+43,0)

...

17. Богдан Цымбал (+1:36,1)

23. Денис Насыко (+1:44,1)

24. Тарас Лесюк (+1:44,2)

27. Артем Прима (+1:47,1)

33. Антон Дудченко (+1:53,5)

37. Артем Тищенко (+2:32,0)

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Биатлон