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Чемпион Украины сыграл за две сборные в течение суток: как это произошло

Фото: Гиорги Гочолейшвили сыграл за первую и молодежную сборную Грузии (fcsaburtalo.ge)
Автор: Антон Федорцив

Защитник донецкого "Шахтера" Гиорги Гочолейшвили сыграл за две сборные Грузии – национальную и молодежную команды – в течение 24 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

22-летний футболист во вторник вечером сыграл в поединке квалификации перед взрослым Евро-2024 против сборной Шотландии в Глазго. Он вышел на замену во втором тайме.

После Гочолейшвили улетел на родину. Там защитник присоединился к рядам стартовавшей в Евро-2023 U-21 грузинской молодежки. В первом поединке сборная принимала Португалию U-21 в Тбилиси. Хозяева обыграли пиренейцев (2:0), а универсальный исполнитель "Шахтера" снова появился на поле после перерыва.

Расстояние между Глазго и Тбилиси – ориентировочно 5 тысяч километров. Гочелейшвили перелетел через всю Европу после поединка с Шотландией и оказался дома утром дня встречи с молодыми португальцами. Героем второго поединка стал воспитанник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили, оформивший 2 ассиста.

Кто такой Гиорги Гочолейшвили

Уроженец Кутаиси, воспитанник столичного "Сабуртало". Дебютировал на профессиональном уровне в Лиге Европы 2020/21.

Всего в рядах родной команды провел 86 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 12 результативных передач. В прошлом году осенью дебютировал в составе национальной команды Грузии (5 поединков). Зимой за 1 млн евро перешел в "Шахтер".

Во второй половине сезона 2022/23 успел сыграть 13 матчей в рядах "горняков" (1 гол). Завоевал с командой Игора Йовичевича чемпионский титул УПЛ.

К слову, накануне молодежная сборная Украины обыграла Хорватию U-21 в группе Евро-2023.

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