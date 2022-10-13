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Чемпион мира-1978 проведет заезды на современном болиде Формулы-1

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Монтерей, Четверг 13 октября 2022 12:41
Чемпион мира-1978 проведет заезды на современном болиде Формулы-1 Фото: Марио Андретти на пороге родительского дома (facebook.com/MarioAndretti)
Автор: Антон Федорцив

Легендарный пилот Марио Андретти вскоре снова сядет за руль машины Королевской гонки. Италоамериканец будет управлять болид с гибридным двигателем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Road & Track.

82-летний бывший чемпион в ближайший уик-энд проведет заезды на автодроме "Лагуна Сека" в Калифорнии. Современный болид ветерану предоставит исполнительный директор "Макларена" Зак Браун.

Андретти признался, что желание порулить машиной новой эры появилось у него еще два года назад. Тогда американец бросил Брауну фразу "Хотелось бы прокатиться" во время одной из презентаций британской команды Формулы-1.

"Мне сообщили, что это будет гибридная машина – очевидно, 2014 года или что-то в этом роде. Хочется почувствовать, как ведет себя гибридный болид. Гнать можно, но придется быть осторожным. Машину нужно вернуть!" – заявил Андретти.

Ранее 3-кратный чемпион Формулы-1 Пике оказался под следствием за расистские высказывания. Бразильская легенда словесно "проехался" по 7-кратному чемпиону планеты Льюису Хэмилтону. Впоследствии Пике извинился перед британцем.

Кто такой Марио Андретти

Американский пилот итальянского происхождения, основатель целой гоночной династии.

Чемпион Формулы-1 в составе "Лотуса" (1978), до сих пор единственный в истории триумфатор "Дайтоны-500", "Инди-500" и Королевских автогонок одновременно.

В F1 провел 14 сезонов (1968-1972, 1974-1982 гг.), выступал за "Лотус", "Марч", "Феррари", "Парнелли", "Альфа Ромео", "Уильямс".

Всего провел 131 гонку в "Большом цирке", одержал 12 побед, 19 подиумов и 18 поулов. Оставил заметный след в искусстве – имя Андретти часто упоминается в фильмах, песнях, видеоиграх как синоним слова "скорость".

К слову, нидерландец Ферстаппен выиграл Гран-при Японии и стал двукратным чемпионом мира.

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