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Чемпион НБА прогнозируемо отчислил украинца до старта сезона

Фото: Дмитрий Скапинцев во время пребывания в структуре "Никс" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский центровой Дмитрий Скапинцев не убедил тренерский штаб "Бостон Селтикс" в необходимости продолжения сотрудничества на постоянной основе.

Об этом заявил журналист Кит Смит, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный X инсайдера.

Самый титулованный клуб Национальной баскетбольной ассоциации отказался от питомца "Черкасских Мавп". В сентябре он заключил с "Селтикс" негарантированное соглашение по схеме Exhibit 10.

Скапинцев принял участие в трех поединках "Бостона" в рамках предсезонной подготовки. В частности, на "Денвере" украинца выпустили на четыре минуты (2 пункта). Против "Филадельфии" он провел на паркете 9 минут (5 очков, 1 подбор, 1 потеря). В противостоянии с "Торонто" центровой получил 15 минут, но набрал лишь 1 пункт с двумя подборами и таким же количеством перехватов.

Скорее всего, Скапинцев продолжит карьеру в Джи-Лиге. Главным претендентом на украинца стал фарм-клуб "Бостона" – "Мэн Селтикс". В то же время интерес к центровому якобы появился у ряда европейских команд.

Кто такой Дмитрий Скапинцев

Уроженец Черкасс воспитывался в структуре "Мавп". На драфте НБА-2020 не был выбран ни одной из команд.

На профессиональном уровне дебютировал в составе родного клуба в 2015 году. Позже защищал цвета "Киев-Баскета" и литовского "Панявежиса". Оттуда переехал за океан и отыграл уже два сезона за "Уэстчестер Никс" – фарм-клуб "Нью-Йорка" в Джи-Лиге.

В декабре подписал кратковременный контракт с клубом НБА во время кадрового кризиса команды. Провел по минуте против "Милуоки" и "Индианы" и вернулся в "Уэстчестер". В этом году отыграл 5 матчей Летней лиги за "Нью-Йорк", но затем "Никс" отчислили украинца.

К слову, накануне "Днепр" достойно проиграл "Спортингу" в Кубке Европы ФИБА.

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