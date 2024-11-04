Чемпион МЛС досрочно сложил полномочия: украинец запустил цепочку неудачи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

МЛС, Восточная конференция, плей-офф, 1-й раунд

"Нью-Йорк Ред Буллз" – "Коламбус Крю" – 2:2, пенальти – 5:4; серия – 2:0

Голы: Ванзейр, 64, Форсберг, 80 (пенальти) – Арфстен, 55, Рамирес, 90+6

"Крю" приехали в пригород Нью-Йорка после минимального поражения дома. Намерения забить в первой половине не удалось реализовать ни одной из команд. Впрочем, на старте второй половины "Коламбус" повел в счете – Арфстен пробил мимо кипера после передачи Кучо.

"Ред Буллз" быстро отыгрался. Это Ванзейр отправил мяч под вратарем после разрезной передачи Форсберга. А на 80-й минуте сам швед хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый за фол на себе. "Крю" спаслись в добавленное время, когда Рамирес замкнул ближнюю штангу после углового.

Пришлось определять победителя в серии пенальти. После четырех ударов "Коламбус" вел (4:3), но затем гости промахнулись трижды подряд. Не реализовали одиннадцатиметровые Чеберко, Арфстен и Мецан. Далее следует "Нью-Йорк", а "Крю" не смогли защитить титул.

Украинец вышел в старте гостей и провел на поле все 90 минут. Вместе с Морейрой и Камачо он образовал тройку центрбеков. Позиция Чеберко в линии – левый центральный защитник. Статистика по итогам сезона – 27 матчей, 1 гол, 4 желтых карточки.