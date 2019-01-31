Чемпіон IBF відмовився брати участь в півфіналі другого сезону WBSS

Фото: Іван Баранчик (worldboxingsuperseries.com)

Українець Віктор Постол є офіційним запасним турніру

Чемпіон IBF в першій напівсередній вазі Іван Баранчик (19-0, 12 КО) відмовився брати участь в півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), де він повинен був битися з шотландцем Джошем Тейлором (14-0, 12 КО). Про це менеджер білоруса Дейв Маквотер розповів в інтерв'ю ESPN.

Рішення покинути турнір було прийнято через невизначеність з датою півфінального бою, який, згідно з планом, повинен був відбутися в період з січня по березень, але досі не був анонсований, а також сумнівів у тому, що організатори WBSS в змозі виконати свої фінансові зобов'язання .

В свою чергу представник WBSS, відповідаючи на запит ESPN, заявив, що організатори не отримували ніякого повідомлення про вихід Івана Баранчика з турніру.

Офіційним запасним турніру в цій вазі є українець Віктор Постол (30-2, 12 КО).

У чвертьфінальному поєдинку WBSS, що відбувся в жовтні 2018 року, 26-річний Баранчик здобув дострокову перемогу над які не мали до цього поразок Ентоні Йігітом (21-1-1, 7 КО) і завоював вакантний пояс IBF.

Нагадаємо, українець Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, об'єднавши всі чотири пояси - WBC, WBO, WBA і IBF, а також першим в історії переможцем WBSS.