"Челсі" переманив зірку оборони "Лестера"

21-річний оборонець пішов на підвищення. "Сині" намагалися підписати француза впродовж усього літа.

Фофана уклав із лондонцями контракт на 7 років. "Лестер" отримав за свою зірку, яка відіграла 52 матчі в усіх турнірах (1 гол), орієнтовно 82,5 млн євро. Два роки тому "лисиці" заплатили французькому "Сент-Етьєну" за центрбека "всього" 35 мільйонів.

Фофана став уже третім придбанням "Челсі" в лінію оборони в літнє трансферне вікно. Раніше на "Стемфорд Брідж" переїхали центрбек Кулібалі та лівий фулбек Кукурелья.

Напередодні "Челсі" зазнав другої поразки в п'яти турах АПЛ. Команда Томаса Тухеля на виїзді поступилася "Саутгемптону" (1:2), хоча відкрила рахунок зусиллями Стерлінга.