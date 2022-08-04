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"Челсі" переманив зірочку юнацьких збірних Англії

Фото: Керні Чуквуемека перебрався до столиці (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорців

Трансфер англійського вундеркінда Керні Чуквуемеки з бірмінгемської "Астон Вілли" закрив лондонський "Челсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Сині" оголосили про четвертий трансфер цього літа. На "Стемфорд Брідж" переїхав 18-річний центрхав, на якого полювали "Барселона" та "Парі Сен-Жермен".

Чуквуемека підписав із лондонцями 6-річний контракт. "Челсі" віддав за таланта орієнтовно 17,9 млн євро. Попри юний вік, півзахисник дебютував на професіональному рівні ще в сезоні 2020/21.

У минулій кампанії Чуквуемека провів 14 матчів у складі "Астон Вілли" в усіх турнірах, у яких оформив 1 асист. У складі збірної Англії U-19 талант зіграв 11 поєдинків і забив 5 м'ячів. Цьогоріч він тріумфував на Євро для 19-річних.

Раніше в літнє трансферне вікно "Челсі" підписав трьох виконавців. До команди Томаса Тухеля приєдналися голкіпер Слоніна, оборонець Кулібалі та нападник Стерлінг.

До слова, раніше пригадали головні віхи кар'єри Зінченка в складі "Манчестер Сіті".

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