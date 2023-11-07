"Челси" Мудрика с VAR-клоунадой разгромил "Тоттенхэм": видео

Англия, Премьер-лига, 11-й тур

"Тоттенхэм" – "Челси" – 1:4

Голы: Кулусевски, 6 – Палмер, 35 (пенальти), Джексон, 75, 90+4, 90+7

Удаления: Ромеро, 33 (прямая красная карточка), Удоги, 55 (вторая желтая карточка) (оба – "Тоттенхэм")

"Шпоры" сумели забить быстрый мяч усилиями Кулусевски, который после передачи Сарра с рикошетом от защитника отправил сферу в дальний угол. Далее наступило звездное время системы Видеоассистент рефери. На 14-й минуте из-за офсайда судьи отменили гол Сона.

Впоследствии настал черед "Челси". Если забитый Стерлингом мяч не засчитали из-за игры рукой, то гол Кайседо – из-за офсайда. Но в этом же эпизоде при просмотре видеоповтора судьи заметили грубый фол Ромеро, так что "синие" получили право на пенальти – Палмер с отметки счет сравнял.

На старте второй половины "Тоттенхэм" оказался в девять после второго "горчичника" Удоги. В двойном меньшинстве "шпоры" продержались до 75-й минуты. Гостей вывел вперед Джексон, с нескольких метров замкнувший прострел Стерлинга. Впрочем, подопечные Ангелоса Постекоглу сумели отыграться на 79-м, но гол Дайера отменили из-за офсайда.

Разочарованные "шпоры" пропустили еще дважды в добавленное арбитром время. Оба раза в объятиях партнеров оказывался тот же Джексон. Сначала форвард воспользовался передачей Галлахера, а затем сбежал на свидание с Викарио из центра поля, обыграл кипера и отправил мяч в пустые ворота – 1:4 в итоге.

Украинец Михаил Мудрик начал матч на скамье запасных. На 58-й минуте он заменил аргентинца Фернандеса. Однако результативными действиями до финального свистка так и не отличился.