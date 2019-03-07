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Челсі - Динамо: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    07.03.2019 - 18:03
Челсі - Динамо: прогноз букмекерів
Фото: "Челсі" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Фахівці вважають фаворитом лондонський клуб

Між "Челсі" і "Динамо" відбудеться перший двобій в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 2".

7 березня 22:00
Лондон, стадіон "Стемфорд Бридж"

 

Букмекери вважають, що "Челсі" є беззаперечним фаворитом домашньої гри. Так, на перемогу лондонського клубу приймаються ставки з невисоким коефіцієнтом - 1,31, тоді як перемога "Динамо" оцінюється аж в 11,00. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 5,50.

Зазначимо, київське "Динамо" - єдиний представник України в єврокубках. У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" з великим рахунком програв німецькому "Айнтрахту"  і вилетів з турніру.

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