Челсі - Динамо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи

--

"Челси" одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с киевским "Динамо" . Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" , завершилась со счетом 3:0.

Лондонцы открыли счет на 17 минуте, Педро забил с передачи Оливье Жиру. В середине второго тайма хозяева удвоили преимущество после точного удара Виллиана. Счёт до крупного в концовке довёл Каллум Хадсон-Одои, которому ассистировал Рубен Лофтус-Чик.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» — «Челси» состоится 14 марта в Киеве.

В 1/16 финала «Челси» дважды обыграл «Мальмё», а «Динамо» прошло «Олимпиакос», одержав победу в ответном матче после ничьей в первой встрече.