"Людина року: Підкорюючи нову реальність". Визначені лауреати 26-ї загальнонаціональної програми "Людина року – 2021"

З гідністю і честю пройшовши 25-річний шлях, загальнонаціональна програма «Людина року» динамічно та впевнено продовжує свою діяльність у наступному, 26-му сезоні. Для програми, яка має стабільну репутацію соціально-відповідального проекту, вже стало доброю традицією віднайти головний меседж, той чіткий напрямок потужного енергетичного посилу, що надсилається суспільству. І не менш важливо співвіднести цей посил з пульсом сьогодення і викликами часу. Тож для премії «Людина року-2021» обраний актуальний слоган «Підкорюючи нову реальність».

Адже час сьогодні непростий. І хочемо ми цього чи ні, нові реалії життя не просто на порозі – вони вже впевнено правлять усіма процесами в соціумі. Утвердження цифрового світу, який кардинально змінив правила та способи взаємодії, економічні виклики, глобалізація багатьох процесів існування та розвитку міжнародного співробітництва, а також загострення нагальних екологічних проблем ставлять перед людством нові масштабні задачі. А якщо додати затяжний наступ підступного коронавірусу, стає зрозумілим, що наша дійсність змінилася і вже ніколи не буде такою, як раніше. Тож у людини залишається вибір: сумувати, чіпляючись за старе, або йти вперед, назустріч сучасним реаліям та випробуванням.

Чи важко жити у період епохальних змін – питання риторичне. Мабуть, не буває в історії простих і щасливих часів, а якщо і бувають, то це явно не про наші дні. Але якщо вміти аналізувати і мислити позитивно, важко не помітити, що нові часи дарують і нові можливості. І той, хто не звик здаватися на милість обставин, і сьогодні знаходить сили, ресурси та енергію, проявляючи креатив, гнучкість, потужний інтелект і волю до перемоги.

Торувати нові шляхи – ризикуючи, виправляючи на ходу помилки, втрачаючи і піднімаючись знову – це безумовно, вибір сильних, сміливих, наполегливих, натхнених, тих, хто попри все йде до мети, підкорюючи нову реальність.

Саме такими лідерами і творцями є лауреати програми «Людина року-2021», які гідно долаючи всі труднощі, досягають висот у різних професійних та громадських сферах нашого життя. І які заслужено зійдуть на п’єдестал загальнонаціонального визнання за результатами своєї плідної та ефективної діяльності в 2021 році.

Генеральна дирекція загальнонаціональної програми «Людина року» повідомляє засобам масової інформації, що 15 лютого 2022 р. підведені остаточні підсумки експертного визначення за 2021 рік та доводить до відома громадськості імена лауреатів у 15 національних професійних номінаціях, а також володарів міжнародних та спеціальних премій 26-ї загальнонаціональної програми «Людина року-2021».

УВАГА! Імена претендентів подаються в алфавітному порядку :

« РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛІДЕР РОКУ »

ГАЙДАЙ Сергій – Голова Луганської обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації; ЗАМАЗЄЄВА Ганна – Голова Миколаївської обласної ради; ВОЛОДІН Василь – Голова Київської обласної державної адміністрації (до 08.02.22).

« МІСЬКИЙ ГОЛОВА РОКУ » (великих міст)

КЛІЧУК Роман – Міський голова м.Чернівці; КОЛИХАЄВ Ігор – Міський голова м.Херсон; ПОЛІЩУК Ігор – Міський голова м.Луцьк.

« МІСЬКИЙ ГОЛОВА РОКУ » (малих міст)

АЗАРОВ Олег – Міський голова м.Костянтинівка (Донецька обл.); ГУЛЯЄВ Василь – Міський голова м.Чорноморськ (Одеська обл.); ДЗЮБА Наталія – Міський голова м.Яготин (Київська обл.); СТАНІСЛАВСЬКИЙ Богдан – Міський голова м.Коломия (Івано-Франківська обл.).

« Л ІДЕР ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ РОКУ »

БАЛАСИНОВИЧ Наталія – Голова Васильківської міської ОТГ Київської області; ЩУР Василь – Голова Міжгірської сільської ОТГ Закарпатської області; ЯРЕМЧУК Руслан – Голова Паланської сільської ОТГ Черкаської області.

« ПРОМИСЛОВЕЦЬ РОКУ »

БИЧКОВ Сергій – Генеральний директор ДП «Антонов»; КОРОСТЕЛЬОВ Олег – Генеральний директор, генеральний конструктор ДП «Державне київське конструкторське бюро «Луч»; КРАВЧЕНКО Ігор – Директор,генеральний конструктор державного підприємства «Івченко-Прогрес»; МАРАКУЛІН Володимир – Директор ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор».

« МЕНЕДЖЕР РОКУ »

КОККІН Анастас – Генеральний директор ДП «Контейнерний термінал Одеса»; ОГАРЕНКО Ганна – Голова спостережної ради ТОВ «ОЛТЕКС»; ТКАЧЕНКО Ігор – Директор ТОВ «Завод Євроформат».

« ФІНАНСИСТ РОКУ »

БУРАНІ Стефано – Голова Правління АТ «ПРАВЕКС БАНК»; ПАНОВ Сергій – Голова Правління АТ«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»; РУДНЄВ Олексій – Голова Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

«ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС РОКУ»

ЖК «ARIA» (Компанія забудовник GEOS); ЖК «EDELDORF» (Компанія забудовник Edelburg Development); ЖК «ОДЕСЬКИЙ БУЛЬВАР» (Компанія забудовник «Атлант»); ЖК «ПІОНЕРСЬКИЙ КВАРТАЛ 2» (Компанія забудовник «Доброград»).

« ЛІДЕР АГРОПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗІ РОКУ »

ГЕРЕГА Галина – Засновниця компанії «Епіцентр Агро»; ГОРДІЙ Микола – Директор «Уманський тепличний комбінат»; ТЕРЕЩУК Сергій – Засновник агропромислової компанії «МАІС».

« АГРАРІЙ РОКУ»

ЄВИЧ Петро – Генеральний директор ТОВ «АгроРось»; КАЛЕНИЧ Павло – Директор СТОВ Агрофірма «Ольгопіль»; КРОЛЕВЕЦЬ Сергій – Власник групи компаній «Ерідон».

« ЮРИСТ РОКУ »

ГОРЕЦЬКИЙ Олег – Керуючий партнер ЮФ «Горецький і Партнери»; СКРИПНЮК Олександр – Заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (до 01.12.21); ХАНІН Семен – Керуючий партнер ЮК «АМБЕР».

«ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ЖУРНАЛІСТ РОКУ »

МАТВЄЄВА Надія (Телеканал «СТБ»); НАЗАРОВ Макс (Телеканал «НАШ»); СІКОРА Максим (Телеканал «Україна»).

« НОВА ГЕНЕРАЦІЯ РОКУ »

КОШМАЛ Ганна – Популярна українська кіноакторка; ПИЛИПЕНКО Денис – Засновник компанії «Наукові публікації»; ПЕЛІПАС Юлія – Дизайнер, засновник бренду Bettter.

« ЛІДЕР ІННОВАЦІЙ РОКУ »

Громадська спілка «Українська Професійна Кіберспортивна Асоціація» (Голова правління – Кохановський Олександр); Компанія MacPaw (Засновник – Косован Олександр); Компанія Moneyveo (Генеральний директор – Андронікова Олена).

« ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР РОКУ »

Компанія Eva LandScape (Засновник – Золотаревський Роман); Компанія «Еліт Парк» (Директор – Копитін Роман); Херсонська міська Рада.

Звертаємо увагу на те, що цього року до номінаційного переліку програми «Людина року» було включено дві абсолютно нові номінації - «Лідер інновацій» та «Громадський простір», що будуть вручатися вперше за історію проекту.

Мотивацією такого рішення став уважний аналіз сучасних тенденцій та напрямків життя суспільства, що на сьогоднішній день набули найбільшої актуальності та стали невід’ємною частиною повсякденного життя не тільки в Україні, а й у всьому світі. Саме до таких напрямків, на думку організаторів та експертів програми, відносяться розвиток сучасних цифрових технологій та діджиталізація, а також об’єкти сучасної урбаністики та розвиток громадського простору в містах і населених пунктах.

У лауреатському переліку двадцять шостої загальнонаціональної програми «Людина року–2021» представлені 13 регіонів України (Вінницька обл., Волинська обл.. Закарпатська обл., Запорізька обл., Івано-Франківська обл., м.Київ, Київська обл., Луганська обл., Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Черкаська обл., Чернівецька обл.)

За 26 років існування загальнонаціональної програми володарями почесного титулу «Людина року» стали 455 переможців у національних номінаціях і 152 володарі міжнародних і спеціальних премій програми.

Географія володарів міжнародних премій програми «Людина року» на сьогодні охоплює вже 32 країну світу.

У відповідності до рішення Вищої Академічної Ради загальнонаціональної програми «Людина року» володарями міжнародних і спеціальних премій 26-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2021» визначені:

Міжнародна премія в галузі дипломатії – Надзвичайний та Повноважний Посол Італії в Україні Пьєр Франческо ДЗАДЗО.

Вже 30 років Італія є надійним партнером України. За цей час відбулося сім офіційних та робочих візитів на рівні Президентів України та Італії, а також кілька візитів на рівні Прем'єр-міністрів та Міністрів закордонних справ наших держав.

В рамках останнього візиту до Італійської Республіки у лютому 2020 року Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Італії Серджіо Маттареллою, де Глави держав обговорили широке коло питань двостороннього співробітництва, зокрема, розвиток політичного діалогу, перспективи торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, підтримку Італією процесу реформ в Україні та інтеграції нашої держави до євроатлантичних структур.

Українське суспільство високо цінує багаторічні партнерські відносини з Італією та результати активної та плідної діяльності Надзвичайного та Повноважного Посла Італії в Україні. Завдяки його особистим зусиллям та діяльності дипломатичної місії, яку він очолює, постійно розширюється діапазон українсько-італійських відносин, поглиблюється взаємовигідна співпраця і активно розвиваються міжрегіональні та культурно-гуманітарні зв’язки між нашими країнами.

Українсько-італійські двосторонні відносини охоплюють практично усі сфери життєдіяльності – від співпраці у торговельно-економічній, інвестиційній, транспортній сферах до активної взаємодії у сфері освіти, науки та культури.

Важливу роль у взаємовідносинах України та Італії відіграє співпраця у гуманітарній сфері, в рамках якої відбуваються такі резонансні заходи, як «Дні Італії в Україні», «Дні України в Римі», Фестиваль української народної творчості «Гілка калини» та багато інших.

Міжнародна премія в галузі дипломатії – Надзвичайний та Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет ГЮЛЬДЕРЕ.

Україна та Туреччина цього року відзначають 10-ту річницю стратегічного партнерства.

Обсяг торговельних відносин між двома країнами зростає, а підписана 3 лютого 2022 року Угода про вільну торгівлю між Україною та Турецькою Республікою дозволить досягти збільшення обсягу торгівлі до 10 млрд. доларів.

Істотно інтенсифіковано взаємодію з питань безпеки у чорноморському регіоні, досягнуто домовленостей щодо створення нового формату консультацій «Квадрига» за участю міністрів закордонних справ та міністрів оборони України та Туреччини. За результатами зустрічі президентів Турецької Республіки Реджепа Ердогана та України Володимира Зеленського 10 квітня 2021 року у Стамбулі було заявлено про намір і надалі зміцнювати співпрацю у сфері військово-промислового комплексу, реалізуючи наявні та створюючи нові проекти в цьому напрямку. Зокрема, проект із виробництва ударних безпілотників Bayraktar на території України, а також спільне виробництво військово-транспортних літаків Ан-178 та продаж Україні Туреччиною корветів класу ADA.

Саме активна плідна діяльність дипломатичної місії та особисто пана Посла та на чолі Посольства Турецької Республіки в Україні, суттєво сприяє реалізації всіх домовленостей, прийнятих на найвищому рівні, подальшому посиленню активного дипломатичного діалогу між Україною та Туреччиною и укріплює фундамент взаємовигідної співпраці та дружби між нашими народами.

Продовжує активно розвиватися стратегічна співпраця між Україною та Туреччиною в інших ключових сферах – розвиток туризму між двома країнами, участь Туреччини в українській «великій приватизації», зокрема у придбанні портів та енергетичних об'єктів, а також посилення співпраці двох країн у сфері енергетики, розвиток інфраструктури: портів, аеропортів і доріг, удосконалення і спрощення прикордонного контролю, співробітництво у стримуванні пандемії COVID-19 та у подоланні її наслідків для суспільства та економіки України і Туреччини. Крім того, проводиться спільна робота України та Туреччини з деокупації Криму, підтримка української ініціативи «Кримська платформа» і будівництво житла для кримських татар, які вимушено залишили Крим.

3. Спеціальна премія ім. Геннадія Книшова «За вірність гуманістичним ідеям та примноження загальнолюдських цінностей» – директор ДУ «Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України» Євгеній ПЕДАЧЕНКО.

Визнаний в світі фахівець-нейрохірург, один із засновників сучасної мініінвазивної нейрохірургії, розробник напряму амбулаторної нейрохірургії (пункційних та ендоскопічних втручань). Неодноразово проводив показові операції в країнах Європи, Північної Африки, Близького Сходу та Перської Затоки. Лектор з новітніх хірургічних технологій в галузі нейрохірургії (Австрія, Індонезія, Іран, Іспанія, Італія, Німеччина, Південна Корея, Росія, Сінгапур, США, Швейцарія, Японія та ін. - усього більше ніж у 50 країнах світу).

Академік Національної академії медичних наук України за спеціальністю нейрохірургія, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Академік Всесвітньої академії нейрохірургії, яка об’єднує видатних фахівців-нейрохірургів різних країн, а також член багатьох національних медичних академій.

Автор 62 монографій та учбових посібників (в тому числі виданих в США, Італії, Росії), понад 600 наукових праць, 57 винаходів та патентів. Підготував 12 докторів та 39 кандидатів медичних наук.

Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ст., Почесними Грамотами Президії Верховної Ради Української РСР та України, великою золотою медаллю Альберта Швейцера Світової академії медицини, грамотами та відзнаками НАМН, МОЗ.

4. Спеціальна премія «За безпрецедентний особистий внесок у відродження та розвиток українського судноплавства та річкового флоту» – Герой України, засновник та генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ

Під керівництвом Олексія Вадатурського компанія «НІБУЛОН» реанімувала потужні суднобудівні заводи та обладнала їх найсучаснішими виробничими лініями, відроджує українські річки Дніпро та Південний Буг для судноплавства та нарощує обсяги вантажів, які транспортуються українськими водними шляхами. «НІБУЛОН» інвестував у зростання економіки країни понад $2,3 млрд. та створив найсучаснішу в Україні зернову логістичну інфраструктуру, що включає унікальну мережу з 13 річкових перевантажувальних терміналів, найкращий в Україні флот із 80 повнокомплектних суден, а також найсучасніший суднобудівно-судноремонтний завод – ТОВ «ССЗ «НІБУЛОН». За роки діяльності судноплавна компанія «НІБУЛОН» транспортувала українськими річками 25 млн. тонн вантажів, за рахунок чого автошляхами нашої країни не проїхало більше 1 мільйона вантажівок.

До 30-річчя компанія «НІБУЛОН» має вражаючі результати: створена одна із найуспішніших в країні агрокомпанія, побудований потужний портовий комплекс, 13 річкових терміналів та найбільший річковий флот.

Олексій Вадатурський приділяє пильну увагу багатьом соціальним та благодійним проектам, підтримуєте та реконструюєте лікарні, дороги та інші інфраструктурні об’єкти Миколаївської області. За останній рік компанія успішно реалізувала чотири масштабних проекти з реконструкції в лікарнях Миколаєва для ефективної боротьби з пандемією COVID-19.

Крім того під час 26-ї урочистої церемонії вручення премії «Людина року-2021» будуть вручені ще декілька спеціальних премій програми за інноваційні та резонансні досягнення і проекти, які були впроваджені протягом 2021 року провідними українськими компаніями та визначними особистостями.

Доводимо до відома засобів масової інформації та усіх зацікавлених сторін, що вручення нагород переможцям 26-ї загальнонаціональної програми «Людина року-2021» відбудеться 22 травня 2022 року.

Генеральна дирекція загальнонаціональної програми «ЛЮДИНА РОКУ» з великою вдячністю відмічає компанії і організації, які стали діловими партнерами програми «Людина року».

Rixos Group – Офіційний партнер Ресторан «QUEEN» – Спонсор урочистого прийому Клініка «ОБЕРІГ» – Офіційний медичний партнер АТ «ЗЕВС КЕРАМІКА» – Офіційний партнер ТОВ «Camozzi» – Офіційний партнер INBLU – Офіційний партнер MAPEI – Офіційний партнер Деренівська купіль – Офіційний партнер церемонії Страхова група «ТАС» – Офіційний Страховик Вина світу – Офіційний напій церемонії Адвокатське об’єднання «INSTATE» – Адвокатський супровід Газета «КП в Украине» – Спонсор номінації «Кумир українців», офіційний інформаційний партнер Радіо «КИЇВ 98FM» – Генеральний радіо партнер Телеканал «Типовий Київ» – Офіційний інформаційний партнер Телеканал «LIVE» – Офіційний інформаційний партнер Телеканал «33-й канал» – Офіційний інформаційний партнер UKRLIFE.TV – Офіційний інформаційний партнер POLITEKA – Офіційний інформаційний партнер ZNAJ.UA – Офіційний інформаційний партнер PAVLOVSKY NEWS – Офіційний інформаційний партнер UA FASHION TV – Офіційний інформаційний партнер Медіаплатформа INTERVIZOR – Офіційний інформаційний партнер Міжнародне інтернет-телебачення «Creative society» – Офіційний інформаційний партнер Інформаційна агенція «УКРІНФОРМ» – Офіційне інформаційне агентство Інформаційна агенція «РБК-УКРАЇНА» – Ексклюзивний медіа-партнер Інтернет -портал «Обозреватель» – Офіційний інформаційний партнер «Україна-Бізнес» – Офіційний інформаційний партнер Журнал «МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ» – Офіційний інформаційний партнер Журнал «WORLD TRAVEL» – Офіційний інформаційний партнер Журнал «TRAVEL NEWS» – Офіційний інформаційний партнер Журнал «PROF BUILD» – Офіційний інформаційний партнер Журнал «Печерская Ассамблея» – Офіційний інформаційний партнер Журнал «Загородная недвижимость» – Офіційний інформаційний партнер Журнал «Equestrean» – Офіційний інформаційний партнер Журнал «Glory» – Офіційний інформаційний партнер Журнал «People.ua by Насолода» – Офіційний інформаційний партнер Журнал «Азарт» – Офіційний інформаційний партнер Інтернет-портал Киев Власть - Офіційний інформаційний партнер Інтернет-портал DIP - Офіційний інформаційний партнер Інтернет-портал UKRPRESS.INFO - Офіційний інформаційний партнер Інтернет-портал «Budport.com» – Офіційний інформаційний партнер Інтернет-портал «OUTLOOK» – Офіційний інформаційний партнер Інтернет-портал «Million» – Офіційний інформаційний партнер партнер Інтернет-портал «UAINFO» – Офіційний інформаційний партнер Інтернет-портал «GoGetNews» – Офіційний інформаційний партнер Інтернет-видання «E-NEWS» – Офіційний інформаційний партнер Інтернет-видання «E-Finance» – Офіційний інформаційний партнер Інтернет-портал «Lucky Ukraine» – Офіційний інформаційний партнер Інтернет-портал «ProTravel» – Офіційний інформаційний партнер Інтернет-портал «Life Гид» – Офіційний інформаційний партнер Інтернет-портал «Open World» – Офіційний інформаційний партнер Салон краси «BODY LIKE» – Beauty партнер Клініка лазерної медицини «LaserОne» – Офіційний партнер Oscar Dry Clean Studio – Офіційний партнер Готель «MIROTEL» м. Трускавець – Спонсор елітного відпочинку Ювелірний бренд YAMAGIWA – Ювелірний партнер Мережа ресторанів «МИРОВАЯ КАРТА» – Офіційний партнер Мережа ресторанів L'KAFA-CAFE – Офіційний партнер ТМ VORONIN – Офіційний партнер церемонії Vip ательє «ІМПЕРСЬКИЙ КРАВЕЦЬ» – Офіційний партнер церемонії

Генеральна дирекція

загальнонаціональної програми

«ЛЮДИНА РОКУ»

Контактні телефони:

(044) 254-47-86

т/ф.(044) 254-47-85

info@ludinaroku.com.ua