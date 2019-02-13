"ЛЮДИНА РОКУ-2018" в номінації "Спортсмен року"

Александр АБРАМЕНКО

Олимпийский чемпион по фристайлу 2018 года в Корее. Обладатель хрустального глобуса – 2016. Спортсмен-инструктор штатной сборной команды Украины по фристайлу.



Ваш жизненный девиз: «Нет ничего невозможного».

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Мечтал стать машинистом, очень нравились поезда.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: В спорте мечта осуществилась. Выиграл олимпиаду.

Быть сегодня успешным – это… добиваться того чего хочешь.

Ваш любимый афоризм?: «Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не стоишь на месте».

Кто для Вас образец спортсмена?: Бубка Сергей Назарович.

Как Вы отдыхаете после долгих соревнований?: Отвлекаюсь на любимые дела.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... сделаю сальто.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Лень.

Какое блюдо способно поднять Вам настроение?: Жареная картошка.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: С Христофором Колумбом.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Статую Зевса, символизировало бы, что город богат на олимпийцев.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Планета Гора.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Олимпийское золото, ошибок, о которых сожалею, нет.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Загорать на море.

Дарья БИЛОДИД

Чемпионка Мира по дзюдо 2018 г., чемпионка Европы по дзюдо 2017, Заслуженный мастер спорта Украины.



Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2018 году: Чемпионка Мира по дзюдо 2018 (Баку, Азербайджан), чемпионка Мира по дзюдо среди юниоров 2018 (Нассау, Багамы).

Ваш жизненный девиз: «Нет ничего невозможного».

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Мечтала и сейчас мечтаю стать олимпийской чемпионкой.

Ваша главная спортивная мечта: Олимпийское золото.

Быть сегодня успешным – это… огромный труд и желание быть лучшим.

Ваш любимый афоризм?: «Успех - это 1% таланта и 99% труда».

Кто для Вас образец спортсмена?: Сергей Бубка.

Как Вы отдыхаете после долгих соревнований?: Я еду в какую-нибудь теплую страну на неделю и наслаждаюсь теплым морем и солнечным настроением.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Для меня счастье – это, в первую очередь, когда моя семья здорова и находится рядом со мной. Также счастье - достижение моих мечтаний и именно процесс их достижения (тренировки, сборы, соревнования, разные эмоции, трудности, которые я должна пережить), в конечном результате ты понимаешь, что это и есть настоящее счастье - наслаждаться каждым моментом.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... покажу все, на что способна».

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Никому не завидую, потому что не хочу попусту тратить свое время. Я лучше буду больше работать и сделаю так, чтобы завидовали мне. Завидуют только те люди, которые не могут достичь своей цели и ничего для этого не делают. А я только восхищаюсь выдающимися персонами и стараюсь превзойти их достижения.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Вспыльчивость.

Какое блюдо способно поднять Вам настроение?: Паста или какой-нибудь вкусный десерт:)

Есть ли у Вас любимая книга?: Очень нравится книга «Разум чемпионов». Считаю, что каждый спортсмен должен ее прочитать, это очень хорошая мотивация для достижения своих мечтаний.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: «Kindness planet».

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Достижение - то, что я стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо. А ошибку выделить не могу, потому что каждая ошибка делает меня сильнее и помогает достичь своей цели. Так что, для меня ошибка - это больше плюс, чем минус. Все люди ошибаются, но кто-то опускает руки, а кто-то смотрит на это с другой стороны и делает все для того, чтобы больше никогда не допустить эту ошибку.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Лучший отдых - это провести свой день в СПА центре и вкусно поесть. :)



Александр УСИК

Заслуженный мастер спорта, Чемпион мира и Европы, Олимпийский чемпион 2012, (Super),(Diamond) Обладатель кубка Мухаммеда Али.



Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2018 году: Победил в World Boxing Super Series, где завоевал 5 престижных поясов и кубок Мухаммеда Али и стал Абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Стал первым в истории мирового бокса тяжеловесом (до 91 кг), которому удалось собрать все пояса одновременно. Признан Боксером года-2018 Sports Illustrated, BoxRec, ESPN, The Ring, BoxingScene, Yahoo и Boxing Writers Association of America.

Ваш жизненный девиз: «Люби и будешь любимым».

Ваша «формула успеха»: Мне помогает целеустремленность, амбиции, детские мечты, которые были в моей голове, когда я был маленьким мальчиком и просто хотел заниматься этим великолепным видом спорта – боксом.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Машинистом. Это самое первое, что я говорил, не зная, что машинист это не водитель. Потом я маме говорил, что буду президентом, а когда она спрашивала президентом чего, я отвечал - мира сего. Когда стал постарше, сказал, что буду президентом той страны, в которой я живу, и мама смеялась.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Спастись хочу. Хочу, чтобы спаслись мои близкие и вообще все люди шли ко спасению. Но пока они туда не идут.

Ваша главная спортивная мечта: Моя главная спортивная мечта – чтобы хотя бы один из моих детей побил мой рекорд в достижении целей. Я же еще и абсолютный чемпион мира в супертяжелой весовой категории J Всегда говорю о своей мечте в настоящем времени, как будто у тебя уже есть то, что ты хочешь.

Ваш любимый афоризм?: Чтоб жизнь прожить, знать надо, но немало, два важных правила запомнить для начала: уж лучше голодать, чем что попало есть и одному всю жизнь прожить, чем с кем попало. (Омар Хайям).

Кто для Вас образец спортсмена?: Для меня образец спортсмена – это Василий Ломаченко, потому что этот парень не только меня, но и многих других ребят сподвиг на какие-то невероятные достижения. Он для меня образец спортсмена и образец того, как нужно любить то, что ты делаешь.

Как Вы отдыхаете после долгих соревнований?: Я не напрягаюсь. Я езжу с семьей по стране, по миру, езжу в разные страны Европы, Азии.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: В любви. Деньги - это хороший слуга, но плохой господин.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... переверну весь мир. А в ответ вам дам точку опоры.»

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Я очень – очень - очень упертый. Возможно, в какой-то степени это недостаток, а в какой-то степени -достоинство.

Какое блюдо способно поднять Вам настроение?: Очень горячий борщ с тушеными ребрышками или с кусочком мяса без сметаны.

Есть ли у Вас любимая книга?: Библия – моя любимая книга, в которой есть все ответы на человеческие вопросы. 3 раза подряд читал Пауло Коэльо «Алхимик».

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Я бы с удовольствием подружился с литературными героями, классиками, с Александром Сергеевичем Пушкиным, с Достоевским с удовольствием пообщался бы, попросил бы его поработать у него и посмотрел, как он живет, как он пишет.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город?: Чужих нам чудес не надо, у нас своих чудес много – Запорожская Сечь, Киево-Печерская Лавра, Карпаты, горы, море.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: 17 ярдов.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Ну, если бы ко мне приехал на данный момент Трамп, я бы показал ему Киево-Печерскую Лавру, провел его в нижние и верхние пещеры, рассказал ему о монахах, которые там лежат, которые служили Всевышнему и служили людям и до сих пор это делают. Потом бы я его повез на природу, покатал бы его по Днепру. Отвез к маме в Черниговскую область, показал бы ему луг бескрайний, речку в которой плавают лебеди, накормили бы его нашей нормальной сельской едой, а потом в Карпаты бы с ним поехали, на Говерлу. Передайте ему, что я могу провести очень хорошую экскурсию по нашей прекрасной стране.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Самое главное достижение жизни – то, что я православный христианин. Недостатки – я злой, грубый, некрасивый, высокий и дерзкий парень.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Когда у меня есть такая возможность, я просто хочу посидеть дома 2-4 дня, могу выйти в магазин, ребята друзья приезжают. А потом мне надоедает пассивный отдых «морских котиков», хочется попутешествовать, поехать на экскурсию, узнать о религии и быте, традициях разных стран.