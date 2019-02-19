"ЛЮДИНА РОКУ-2018" в номінації "Лідер страхового ринку року"

Наталія БАЗИЛЀВСЬКА

Голова Правління Граве Україна, Віце Президент Української Федерації Убезпечення.



Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2018 році? Звичайно, головними подіями для нас є довголіття нашого концерну, а саме 20-річчя присутності в Україні і 190-річний ювілей Grawe в Австрії. Доки на ринку страхування затишшя, на жаль, доти чимось особливим в професійній сфері особливо не похвалитися, хіба тим, що ринок росте пропорційно економічному зростанню в країні, що звичайно ж радує. Дуже хотілося б, щоб цей ринок здобув ті масштаби і напрямки, які йому притаманні в країнах Європи.

Ваш життєвий девіз? Хто хоче шукає можливості, хто не хоче шукає причини.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Лікарем.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Мені б дуже хотілося подивитися на цей світ через 200, 500 і 1000 років.

Бути сьогодні успішним – це… Успіх - це можливість бути собою.

Ваш улюблений афоризм? Можливо він не найулюбленіший, але найбільш значимий для мене зараз, коли ти мама двох дітей. Не розповідай, а показуй.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Звичайно ж щастя не в грошах, просто гроші дозволяють досягти бажаного результату значно швидше і без думки про те, де ж їх взяти. Гадаю, що щастя - це самореалізація в усьому, що для тебе важливо.

Що Ви не любите в своїй роботі більше всього? Не люблю бути начальником.

Ви згодні, що ризик - справа шляхетна? Вважаю - так, хоча це не завжди мій життєвий принцип. Професія внесла корективи.

А Ви себе застрахували? (які види страхування?) Звичайно ж, інакше як ми можемо надавати послуги, якими ми самі не користуємось. У мене є практично всі види полісів Граве Україна (Страхування життя, КАСКО, відповідальність, туризм).

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я...» Я б погодилася з першоджерелом, але в контексті – переверну світ, а не зрушу.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Перфекціонізм.

Чи є у Вас улюблена книга? Найулюбленішої немає. Більшість книг після прочитання стають улюбленими.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Складно сказати. Думаю, мені були б близькі ідеї декабристів



Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Піраміду Хеопса. Символізувала б вічність принципів світобудови.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Далекс.

Уявіть що до Вас в гості завітав зарубіжний партнер з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? Україна чудова країна і багата своєю історією. Звичайно, я б показала Київ та всі його історичні місця.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Досягнення - все, що у мене є. Помилка - те, що я більше часу приділяю терміновим справам, а не важливим.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Подорожі, бути з дітьми, спорт.

Галина КІМ

Генеральний директор «Страхова компанія« Ю.Ес.Ай.»



Нагороди: Диплом за розвиток страхового ринку України.

Три головних події 2018 року по Вашій версії: Створення професійної команди, увійшли в п'ятірку лідерів по ОСАГО, стали лауреатами в номінації «Лідер страхового ринку».

Ваша «Формула успіху»: Бути в гармонії з реальністю, і, роблячи менше, ти досягнеш набагато більшого.

Ваш життєвий девіз: Приймай людей такими, якими вони є, не намагайся їх змінити.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві?: Лікарем.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась?: Працювати у великому холдингу.

Бути сьогодні успішним - це ... займатися улюбленою справою.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Правильно, не в грошах, а в їх кількості.

Що Ви не любите в своїй роботі найбільше?: Коли через одну зустріч змінюється весь робочий графік.

Ви згодні, що ризик - справа благородна?: Абсолютно вірно. Ризик це - справа шляхетна, але при цьому слід поєднувати ризик із відповідним забезпеченням на випадок збитків.

А Ви себе застрахували?: Звичайно. У мене є договір обов'язкового ОСАГО, КАСКО і Нещасні випадки (застрахований син), добровільне медичне страхування.

Кому в цьому житті Ви заздрите?: Цього робити категорично не можна. Успішна людина вміє приймати успіхи інших.

Яка риса характеру - Ваш головний недолік?: Не завжди можу дослухати співрозмовника до кінця, якщо співрозмовник повільний.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником?: З Маргарет Тетчер.

Яке диво світу Ви хотіли б перенести в своє рідне місто?: Піраміди - це символ величезної праці і вміння керувати величезною кількістю людей для досягнення мети.

Якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали?: ЮЕСАЙ.

Уявіть, що до Вас в гості приїхав закордонний партнер з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію?: Обов'язково західну Україну з усім її колоритом.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою?: Головне досягнення в житті - це син. Помилкою можна вважати дуже багато, головне як до цього ставитися, якщо ти знаєш як це виправити, це вже не помилка.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок?: Бути з сім'єю.