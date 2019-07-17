Чекові принтери: особливості техніки і нюанси вибору

Чек - це документ, який підтверджує, що користувач здійснив покупку, а тому при наданні послуг або продажу товару без нього ніяк не обійтися. Друкують чеки спеціальні принтери - вони підбираються під завдання торгової точки або закладу (ресторану, бару, салону краси і т. Д.). Слід відрізняти подібне обладнання від фіскальних реєстраторів - зовні і за функціями вони схожі, проте реєстратори мають власну пам'ять, в той час як принтер працює виключно з будь-яким іншим приладом - сумісним ПК або POS-системою, до якої підключений касовий апарат.

Найвигідніше купувати принтери чеків на REEF.ua - інтернет-магазин пропонує величезний вибір виробів для торгових завдань.

Види пристроїв в залежності від типу друку

Вибираючи принтер чеків, покупці спираються на багато параметрів, один з них - тип друку. Зараз виділяють три види виробів:

матричні;

струменеві;

термопринтери.

Найчастіше зустрічаються матричні моделі - в них барвник переноситься на папір за допомогою спеціальних голок. Це дешевий спосіб друку, тому такі принтери набувають невеликі магазини і компанії, які хочуть заощадити. Якщо є орієнтація на більш високу якість і надійність виробу, то краще за все орієнтуватися на термопринтери. Їх заправляють спеціальним папером - під дією нагрітої головки на ній проявляється зображення. Це досить прості і надійні апарати, які відмінно справляються зі своїм завданням. При цьому і самі чеки зберігаються набагато довше. Струменеві моделі пристроїв зустрічаються куди рідше.

До окремої категорії відносять змішані моделі обладнання: вони здатні друкувати і чеки, і етикетки. Подібне рішення оптимально для тих умов, коли і те й інше друкується досить рідко, тому два варіанти техніки просто не потрібно.

Інші особливості чекових принтерів

Залежно від того, як і де буде використовуватися чековий принтер, виділяють окремі (стаціонарні, зовнішні) і вбудовані варіанти обладнання. Останні вбудовують в різні платіжні термінали, банкомати, електронні табло замовлення - наприклад, в ресторанах фаст-фуду. Стаціонарні моделі коштують окремо, але вони теж розрізняються по масі параметрів:

ціни ;

; розміри;

швидкість друку;

ширина чека (в мм );

чека (в ); роз'єми для підключення до різного обладнання.

Є ще й третій тип принтерів для друку квитанцій - мобільні. Це компактні пристрої, підключені до системи без проводу, - їх можна переносити по залах, складах. Подібні рішення оснащені ємними акумуляторами, тому заряджати їх потрібно не дуже часто.

Доступний і якісний чековий принтер: вигідний магазин для покупки

НВО «РІФ» - компанія, яка є постачальником маркувального обладнання з різних країн. Якщо потрібно купити принтер для друку чеків, в цьому магазині ви знайдете вироби з гарантіями і великим вибором характеристик. Клієнти можуть розраховувати на швидку і вигідну доставку по Києву та в будь-яку точку України. Якість всіх товарів підтверджується необхідними документами.