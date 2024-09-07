Ждем стабилизацию ситуации: Зеленский о Покровском направлении
За последние несколько суток ситуация на Покровском направлении была лучше. Однако необходимо дождаться стабилизации.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью украинским СМИ, которое транслировали в эфире телемарафона.
По его словам, ситуация на Покровском направлении в любом случае непростая. Однако в последние трое-четверо суток стала лучше, чем было.
"Я благодарен воинам, и к выезду (на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, который проходил в Германии, а также форум "Амброзетти" в Италии - ред.) где-то трое-четверо суток уже ситуация была лучше", - рассказал президент.
Зеленский отметил, что все детали несколько раз обсуждал с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским. Однако не хочет раньше времени говорить о том, когда ситуация стабилизируется.
"Мы проговаривали все эти детали по три раза с Сырским, поэтому сейчас я не хочу говорить раньше времени. Когда там все стабилизируется, дай Бог, тогда будем разговаривать", - резюмировал глава украинского государства.
Отметим, что в последнее время на Покровском направлении происходит наибольшее количество боев. В частности, вчера вечером, 6 августа, по состоянию на 22:00 на фронте с начала суток произошло 165 боевых столкновений, 45 из которых - на Покровском направлении.
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