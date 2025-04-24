Ждем действий: Зеленский раскритиковал слабое давление США на Россию

Украина выполняет все предложения партнеров, кроме тех, которые противоречат Конституции и законодательству. Необходимы гарантии безопасности и более сильное давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом ЮАР.

Давления на Россию не достаточно

По словам Зеленского, даже борьба за независимость является вопросом выживания, поэтому позиция Украины является четкой и прозрачной.

"Трамп и США сказали, что если одна из сторон не согласится на полное прекращение огня и на другие дополнительные шаги, которые приближают стороны к окончанию войны, будут сильные шаги вперед, включая санкционные", - отметил Зеленский.

Он отметил, что Украина принимает все идеи от партнеров кроме тех, которые могут противоречить украинскому законодательству и Конституции.

Зеленский признал, что пока не видит достаточного давления на Россию. Но Украина надеется на усиление санкций, однако пока не видит новых действенных шагов со стороны международного сообщества.

"Без эмоций и упреков очень прямо говорим - считаем, что при большем давлении на РФ мы сможем приблизить наши стороны к полному прекращению огня. Это шаг номер один", - заявил президент.

Он также подчеркнул, что сам факт готовности Украины садиться за стол переговоров с теми, кто развязал войну и убил тысячи граждан, уже является компромиссом.

"Когда мы говорим о компромиссах, я считаю, что на нас напали, убили тысячи людей, и то, что Украина готова сесть за стол переговоров после полного прекращения огня с террористами - это большой компромисс", - подчеркнул он.

Украина согласна на полное прекращение огня

Зеленский заявил, что Украина не стремится к затягиванию войны, а наоборот - настаивает на ее скорейшем завершении. По его словам, первым шагом на этом пути должно стать полное прекращение огня, и именно с этого начинаются все мирные инициативы, которые предлагают международные лидеры.

"Мы не хотим, чтобы эта война продолжалась. И поэтому мы говорим, что первый шаг - сисфаер (прекращение огня - ред.). И здесь все инициативы важны. Различные инициативы могут быть, но все равно каждый из лидеров, который предлагает ту или иную мирную инициативу, начинает с полного безусловного прекращения огня", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что на такой подход соглашаются все стороны, кроме России.

Кроме того, президент отметил еще одно принципиальное требование Украины - возвращение депортированных детей. Зеленский подчеркнул, что это является "красной линией", которую нельзя игнорировать. Так же важным, по его словам, остается обмен пленными - как военными, так и гражданскими, включая журналистов.

"Мы хотим сделать обмен всех на всех - военных, вернуть гражданских, журналистов. Мы не хотим от этого отказываться, и это красная линия. Кому она мешает?" - отметил глава государства.

Гарантии безопасности

Зеленский поднял вопрос гарантий безопасности для Украины и роли международных партнеров в обеспечении стабильного мира. По его словам, прежде всего нужно определить, кто именно и чего будет гарантом.

"Кто будет гарантом? Прежде всего номер один - надо понять, гарантом чего", - сказал он.

Зеленский выразил надежду, что США могут усилить давление, что приведет к полному прекращению огня. Однако, добавил он, существует серьезный вопрос - кто именно будет гарантировать безопасность для Украины после завершения боевых действий.

Президент подчеркнул, что Украина не хочет замороженного конфликта, который через год или несколько лет снова может перерасти в войну. Хотя он воздержался от детального обсуждения темы НАТО, Зеленский указал, что на европейском континенте это понятный формат.

"Я не хочу говорить много о НАТО, но на нашем континенте это понятный формат. Если союзники не поддерживают наше участие в НАТО - мы говорим всегда - Россия не может накладывать вето, это ваше решение. Окей, дайте другие гарантии безопасности", - заявил глава государства.

Он также добавил, что Украина хотела бы видеть среди гарантов безопасности сильных игроков, в частности США и европейские страны. Отдельно он выразил желание привлечь и лидеров африканских государств.

Зеленский подчеркнул, что нет смысла обсуждать любые "красные линии" без предварительного прекращения огня, ведь это лишь затянет процесс и приведет к затяжной войне.

"Нет смысла без прекращения огня говорить о любых красных линиях, это втягивание в очень долгий процесс, в очень долгую войну", - подытожил он.