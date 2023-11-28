Ждет "Перл-Харбор". В Литве предположили, почему Запад недостаточно помогает Украине

Запад не будет рассматривать войну России против Украины как непосредственную угрозу, пока не произойдет аналогичное Перл-Харбору потрясение.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Он отметил, что Запад недостаточно открыт и честен в отношении того, что на самом деле означает российско-украинская война, и предположил, что это может быть связано со страхом эскалации.

Министр также считает, что по большей части страны Запада пытаются представить это как региональную, все еще далекую проблему, которая их совершенно не затрагивает. Он назвал это большой политической проблемой, которая должна быть в центре дискуссий.

"Как человек, который интересуется историей, я боюсь, что мы ждем Перл-Харбор. Мы уже прошли все этапы, но считаем, что раз Перл-Харбора не произошло, то все хорошо. Однако все не так хорошо", - добавил глава МИД Литвы.

Нападение на Перл-Харбор

Внезапная комбинированная атака Воздушных и Подводных сил японского флота на американские силы, находившиеся на военно-морской базе в Перл-Харборе (Гавайские острова). Она произошла воскресным утром, 7 декабря 1941 года.

Атака на Перл-Харбор серьезно подорвала Военно-морские и Военно-воздушные силы США на Тихом океане: два линкора были потеряны безвозвратно, а линкоры "Калифорния" и "Вест Вирджиния" стали вновь боеспособными только летом 1944 года.

На следующий день, 8 декабря - после речи президента Франклина Рузвельта, назвавшего нападение "днем позора" - Конгресс США официально объявил войну Японской империи. Находясь под впечатлением от японского успеха, через три дня фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер объявил войну США.

Критика стран Запада из-за недостаточной помощи Украине

Недавно президент Чехии Петр Павел заявил, что если Запад упустит возможность сохранить поддержку Украины, то следующий год может оказаться еще более благоприятным для РФ.

Еще Павел заявлял, что поставки вооружений, которые нужны ВСУ для успеха, пока тормозятся. А сами боевые действия в Украине несут в себе большой риск, а именно усталость от войны.