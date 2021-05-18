Чохол на iPhone 11

Смартфон iPhone 11 не можна назвати новим мобільним пристроєм. Це продовження відомої серії, яка користується величезною популярністю серед користувачів. Нововведення стосується поновлення колірних рішень і другого модуля камери.
Будь-який смартфон потребує додаткового захисту. Купити чохол на айфон 11 буде правильним рішенням для тих, хто піклується про безпеку гаджета. Це важливий аксесуар, який знижує ризик появи подряпин на корпусі, потертостей і сколів. Правильно підібраний девайс здатний взяти частину удару на себе.
Важливо подбати про те, щоб виріб ідеально підходив під модель айфона, щільно прилягав до корпусу пристрою. Виробники пропонують великий асортимент чохлів, які відрізняються дизайном, матеріалом, колірним рішенням.
При виборі відповідного аксесуара слід брати до уваги кілька основних факторів.
Виробники пропонують моделі аксесуарів, виготовлених з різних матеріалів. Можна виділити кілька основних категорій:
В каталозі нашого сайту зібраний великий асортимент чохлів від відомих брендів і молодих компаній. Тисячі готових дизайнів відрізняються колірним рішенням, наявністю візерунків або зображень.
Ми допоможемо створити унікальний виріб з використанням вашого фото або будь-якого іншого зображення. Зручний і зрозумілий редактор дозволяє самостійно створити дизайн чохла. Для візуалізації потрібно просто завантажити фото.
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