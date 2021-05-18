Чохол на iPhone 11

Смартфон iPhone 11 не можна назвати новим мобільним пристроєм. Це продовження відомої серії, яка користується величезною популярністю серед користувачів. Нововведення стосується поновлення колірних рішень і другого модуля камери.

Необхідність в захисті

Будь-який смартфон потребує додаткового захисту. Купити чохол на айфон 11 буде правильним рішенням для тих, хто піклується про безпеку гаджета. Це важливий аксесуар, який знижує ризик появи подряпин на корпусі, потертостей і сколів. Правильно підібраний девайс здатний взяти частину удару на себе.

Важливо подбати про те, щоб виріб ідеально підходив під модель айфона, щільно прилягав до корпусу пристрою. Виробники пропонують великий асортимент чохлів, які відрізняються дизайном, матеріалом, колірним рішенням.



Основні функції девайсів

При виборі відповідного аксесуара слід брати до уваги кілька основних факторів.

Чохол повинен захищати мобільний пристрій від можливих пошкоджень.

Оптимальним варіантом буде чохол, який повністю закриває всю конструкцію смартфона.

Обраний виріб повинен відрізнятися комфортом у використанні й практичністю. Ці критерії безпосередньо залежать від матеріалу аксесуара і правильно підібраних параметрів.

Важливу роль відіграє й оформлення чохла: відповідне колірне рішення або унікальний дизайн. Наші майстри допоможуть створити ексклюзивний аксесуар, який стане справжньою окрасою мобільного пристрою.

Матеріали для чохлів

Виробники пропонують моделі аксесуарів, виготовлених з різних матеріалів. Можна виділити кілька основних категорій:

шкіряні та дерматинові вироби виглядають стильно і респектабельно, вони довговічні й практичні;

пластикові моделі відрізняються своєю легкістю і гнучкістю;

силіконові аксесуари здатні істотно знизити силу удару при падінні смартфона;

металеві девайси характеризуються тривалим терміном експлуатації й надійністю;

дерев'яні вироби більше підійдуть користувачам, які вважають за краще еко-матеріали.

Тканинні моделі поступово виходять з моди. Для них характерно більше декоративне призначення.

Чому обирають нас

В каталозі нашого сайту зібраний великий асортимент чохлів від відомих брендів і молодих компаній. Тисячі готових дизайнів відрізняються колірним рішенням, наявністю візерунків або зображень.

Ми допоможемо створити унікальний виріб з використанням вашого фото або будь-якого іншого зображення. Зручний і зрозумілий редактор дозволяє самостійно створити дизайн чохла. Для візуалізації потрібно просто завантажити фото.

На сторінці https://endorphone.com.ua/case-apple-iphone-11 можна ознайомитися з можливими варіантами оформлення аксесуарів. Створення цілої серії девайсів дозволить відійти від буденності й підбирати аксесуар під повсякденний образ. Доставлення замовлень відбувається по всій Україні. Після затвердження дизайну з вами зв'яжеться наш менеджер для уточнення деталей. Уже через кілька днів чохол буде в ваших руках.