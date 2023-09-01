В Чехии вынесли приговор боевику "ДНР", который убил четырех украинских воинов
Муниципальный суд Праги приговорил Алоиза Полака к 21 году тюрьмы за участие в войне против Украины на стороне боевиков "ДНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.
Отмечается, что Муниципальный суд Праги рассмотрел дело после вмешательства Апелляционной палаты уже в третий раз, на этот раз также в отсутствие Полака.
Детали дела
Издание пишет, что суд снова признал мужчину виновным в теракте и участии в террористической группе.
На предыдущих основных процессах его каждый раз приговаривали к 20 годам лишения свободы, но тогда убийство людей не входило в обвинительный приговор.
При этом обвинение основывалось главным образом на статусе Полака в Facebook, в котором он сам признался в них. По мнению суда, это не было достаточным доказательством. Только сейчас это обвинение было подкреплено заявлением военного эксперта.
Что заявил прокурор
По словам госпредставителя Марко Бодлака, Полак уехал из Праги в декабре 2016 года на территорию, контролируемую боевиками "Донецкой Народной Республики".
Он был вооружен и начал выполнять боевые задачи. Он также принимал активное участие в боях против украинских военных в рядах так называемой "Республиканской гвардии". Сначала работал снайпером, позже командиром взвода.
"Абсолютно однозначно подтверждает вывод о том, что подсудимый убил четырех членов украинских правительственных подразделений. Подсудимый находился там (на территории "ДНР" - ред.) в рассматриваемое время", - сказал прокурор.
Суд над боевиком сможет снова повториться
Издание пишет, что если решение станет окончательным и Полак когда-нибудь в будущем вернется в Чехию, у него будет возможность запросить новое слушание его дела.
В таких случаях первоначальный приговор автоматически отменяется, и суд назначает новое основное судебное разбирательство, во время которого он не может наказать человека, вернувшегося в страну, более суровым наказанием, чем изначально.
В Европе уже задерживают боевиков, воевавших против Украины
Ранее сообщалось, что полиция Финляндии задержала россиянина, подозреваемого в совершении террористических преступлений в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах.
Позже Офис генерального прокурора Украины сообщил, что Украина хочет экстрадировать из Финляндии задержанного боевика из так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".
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