В Чехии началась проверка украинских детей в школах: детали

В Чехии началась внеочередная проверка украинских детей со временной защитой в детских садах и школах. Сбор данных проводят, чтобы узнать, как беженцы посещают учебные заведения.
Обучение в Чехии обязательное, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
В Министерстве образования Чехии сообщили, что с 3 по 10 апреля пройдет внеочередная проверка украинских детей со статусом временной защиты в начальных, средних школах и консерваториях.
Сбор данных проводят, чтобы выяснить, как дети из Украины участвуют в учебном процессе и придерживаются обязанности посещать школы. В то же время родителям не нужно отчитываться, потому что проверка касается школ, директора которых сами представляют информацию об учениках.
В Чехии посещение учебных заведений обязательное. Дети должны ходить в детский сад (на протяжении последнего года дошкольного образования) и в школу 9 лет. То есть с 5 до 15 лет, максимум до 17 лет.
Если ребенок не посещает школу в течение 15 календарных дней без уважительной причины, его дело могут подать на рассмотрение об отчислении из учебного заведения.
Родители получат письмо от директора школы с уведомлением о возможном отчислении и просьбой предоставить объяснение отсутствия. На решение вопроса предоставляются дополнительные 15 дней.
После 30 дней отсутствия ребенок автоматически будет считаться отчисленным из школы, если родители объяснят его отсутствие.
Напомним, мы писали, что для украинских детей в Чехии ввели новые правила в школах. Власти запретят отделенные классы для украинских беженцев.
Также мы писали, что в Минобразования Чехии планировали запустить весной массовое тестирование иностранных школьников на знание чешского языка.
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