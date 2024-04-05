В Чехии началась проверка украинских детей в школах: детали

В Министерстве образования Чехии сообщили, что с 3 по 10 апреля пройдет внеочередная проверка украинских детей со статусом временной защиты в начальных, средних школах и консерваториях.

Сбор данных проводят, чтобы выяснить, как дети из Украины участвуют в учебном процессе и придерживаются обязанности посещать школы. В то же время родителям не нужно отчитываться, потому что проверка касается школ, директора которых сами представляют информацию об учениках.

В Чехии посещение учебных заведений обязательное. Дети должны ходить в детский сад (на протяжении последнего года дошкольного образования) и в школу 9 лет. То есть с 5 до 15 лет, максимум до 17 лет.

Если ребенок не посещает школу в течение 15 календарных дней без уважительной причины, его дело могут подать на рассмотрение об отчислении из учебного заведения.

Родители получат письмо от директора школы с уведомлением о возможном отчислении и просьбой предоставить объяснение отсутствия. На решение вопроса предоставляются дополнительные 15 дней.

После 30 дней отсутствия ребенок автоматически будет считаться отчисленным из школы, если родители объяснят его отсутствие.