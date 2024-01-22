Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в ЕС

Чехия пытается включить это требование в 13-й пакет санкций против России, который готовит Евросоюз. Сейчас Прага собирает поддержку своего предложения.

"Все внимание сейчас приковано к внеочередному Европейскому совету (состоится 1 февраля, - ред.), на котором будет решаться вопрос о макрофинансовой помощи (для Украины, - ред.)", - заявил Липавский.

Он отметил, что в контексте Украины Европейскому союзу также важно сосредоточиться на общей стратегии в отношении России.

"Это давние дебаты, которые не приветствуются здесь, в ЕС, но я думаю, что если мы вступаем в третий год российской войны, то должны быть в состоянии задать некоторые вопросы", - сказал он.

Санкции против России

В декабре ЕС ввел в действие 12-й пакет санкции против РФ. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в нем блок предложил "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".

В санкционный пакет вошли ограничительные меры на импорт или перевозку российских алмазов, был введен импортно-экспортный контроль и ограничения, ограничения цены на нефть, железо и сталь, а также в список включили значительное количество дополнительных физических и юридических лиц.

Подробнее о последнем пакете читайте в материале РБК-Украина "ЕС принял 12-й пакет санкций против России: с кем и чем не сможет торговать агрессор".

Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС готовит новый пакет санкций против России к годовщине вторжения в Украину.

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