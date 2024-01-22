RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в ЕС

Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липавский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Чешские новости".

Чехия пытается включить это требование в 13-й пакет санкций против России, который готовит Евросоюз. Сейчас Прага собирает поддержку своего предложения. 

"Все внимание сейчас приковано к внеочередному Европейскому совету (состоится 1 февраля, - ред.), на котором будет решаться вопрос о макрофинансовой помощи (для Украины, - ред.)", - заявил Липавский.

Он отметил, что в контексте Украины Европейскому союзу также важно сосредоточиться на общей стратегии в отношении России.

"Это давние дебаты, которые не приветствуются здесь, в ЕС, но я думаю, что если мы вступаем в третий год российской войны, то должны быть в состоянии задать некоторые вопросы", - сказал он.

Санкции против России 

В декабре ЕС ввел в действие 12-й пакет санкции против РФ. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в нем блок предложил "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".

В санкционный пакет вошли ограничительные меры на импорт или перевозку российских алмазов, был введен импортно-экспортный контроль и ограничения, ограничения цены на нефть, железо и сталь, а также в список включили значительное количество дополнительных физических и юридических лиц.

Подробнее о последнем пакете читайте в материале РБК-Украина "ЕС принял 12-й пакет санкций против России: с кем и чем не сможет торговать агрессор".

Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС готовит новый пакет санкций против России к годовщине вторжения в Украину. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияСанкции против РоссииВойна России против УкраиныРоссийская Федерация