Чехія може вивести військовослужбовців з Афганістану слідом за США

США поки не поспішають виводити війська

Чехия выведет своих военнослужащих из Афганистана, если эту страну покинут американские солдаты. Об этом заявил министр обороны республики Лубомир Метнар, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью Pravo.

"Если из Афганистана уйдут американцы, то мы тоже уйдем. Если произойдут изменения, например, будет снижена численность американских солдат или их выведут (из Афганистана, - ред.), то мы будем адекватно реагировать (на эти шаги США, - ред.)", - сказал он.

Напомним, Верхняя палата Конгресса США (Сенат) приняла поправку, которая призывает не спешить с выводом американского контингента из Сирии и Афганистана.

Резолюция Сената противоречит политике администрации Дональда Трампа, несмотря на то, что большинство в Сенате после выборов 2018 года составляют однопартийцы президента Дональда Трампа.

До этого президент Афганистана Ашраф Гани призвал лидера США Дональда Трампа не выводить американские войска из Афганистана. Возможный вывод американских войск по прошествии 20 лет вызывает обеспокоенность в афганском обществе, говорится в послании.