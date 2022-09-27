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Чехия восстанавливает пограничный контроль на границе со Словакией: в чем причина

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Прага, Вторник 27 сентября 2022 04:30
Чехия восстанавливает пограничный контроль на границе со Словакией: в чем причина Фото: Петр Фиала, премьер-министр Чехии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Чехия временно возобновит работу пограничного контроля на границах со Словакией. Решение принято из-за нелегальной миграции.

Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ческие новости".

Пограничный контроль будет восстановлен с четверга, 29 сентября. Ограничение будет действовать столько, "сколько это будет необходимо".

"Чтобы предотвратить риски, связанные с нелегальной миграцией, мы приняли решение временно восстановить контроль на государственной границе со Словакией", - сказал премьер Чехии Петр Фиала.

Чехия является транзитной страной для нелегальных беженцев, которые стремятся попасть в Западную Европу. В последние недели СМИ регулярно информируют о задержании в восточных районах республики на границе со Словакией групп беженцев.

Напомним, президент Чехии Милош Земан заявил, что страна должна принять граждан России, которые бегут от мобилизации. Такие россияне, по его мнению, не представляют угрозу безопасности страны.

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