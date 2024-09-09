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Чехия – Украина: где смотреть матч Лиги наций

Фото: Андрей Ярмоленко и компания попытаются набрать первые очки в Праге (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины встретится со сборной Чехии во втором туре Лиги наций 2024/25.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч Чехия – Украина состоится 10 сентября в Праге. Поединок примет стадион "Эден". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

Региональные телеканалы "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Житомир" и т. д.) покажут матч сборной Украины в прямом эфире в цифровом вещании T2. Трансляция будет также доступна клиентам кабельного ТВ. Сервис MEGOGO остается эксклюзивным транслятором поединка в сети.

В 20:30 там начнется предматчевая студия. Трансляция встречи "сине-желтых" против команды Ивана Гашека будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Оптимальная" и "Спорт".

Украинская сборная во второй раз сразится с национальной командой Чехии в Лиге наций. Первое свидание коллективов пришлось на дебютный сезон турнира. Тогда Украина под руководством Андрея Шевченко одержала две победы (2:1, 1:0).

Украина в Лиге наций 2024/25

Национальная команда соперничает в группе B1 турнира. "Сине-желтые" принимают участие в двухкруговом турнире со сборными Албании, Чехии и Грузии.

Путевку в Дивизион A Лиги наций автоматически получит победитель квартета. Тем временем неудачник группы вылетит в Дивизион C. Второе-третье итоговые места тоже будут важны. Финиш вторым позволит сразиться за повышение в классе в плей-офф, а третьим – спастись от вылета.

Сборная Украины вынуждена играть домашние матчи за пределами родины из-за войны. Домами для команды Реброва еще станут Познань и Вроцлав. "Сине-желтые" проиграли Албании домашний матч в Праге (1:2).

К слову, ранее вспомнили историю противостояний Украины со сборной Чехии.

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