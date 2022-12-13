RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чехия и Канада предоставит Украине более 100 миллионов евро помощи: что известно

Фото: Украина получит финансовую помощь от Канады и Чехии (GettyImage)
Автор: РБК-Украина

Правительства Чехии и Канады выделили более 100 млн евро на восстановление Украиной поврежденной в результате российских обстрелов инфраструктуры и облегчение прохождения холодного периода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиала и вице-премьер-министра Канады Христю Фриланд на международной конференции "Солидарность с украинским народом".

Фиала сообщил, что правительство Чехии выделит Украине финансовую помощь на общую сумму 8,5 миллиона евро.

"Чешская Республика поставляет генераторные системы и обогреватели в Харьковскую область, Днепр, Киев, в школы и больницы. Это составляет 5 миллионов евро, чтобы у людей было светло и тепло во время блекаута", - сказал Фиала.

Чешский премьер-министр отметил, что они дополнительно выделили 2,5 миллиона евро на "центры несокрушимости" и 1 миллион в поддержку украинских врачей. Фиала добавил, что республика также предоставит понтонные переправы и мостовые технологии.

Фриланд сказала, что сегодня, 13 декабря, Канада перечислит 115 миллионов долларов (около 108 млн. евро) на ремонт энергосети Киева "после неоднократных нападений России на энергетическую инфраструктуру Украины". Вице-премьер-министр добавила, что деньги поступят из тарифных поступлений от импорта из России и Белоруссии.

"Путин и его приспешники являются военными преступниками, и они пытаются использовать холод как оружие, чтобы сломать дух величайшего народа Украины", - подчеркнула Фриланд.

Напомним, правительство Швеции выделило на помощь Украине более 55 млн евро. Эти средства будут направлены на восстановление разрушенных школ, больниц, инфраструктуры и сельского хозяйства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияКанадаПомощь Украине