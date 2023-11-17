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Чехия просит продлить исключение из санкций против РФ по стали, - Politico

Архивное фото: Чехия просит продлить исключение из санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Чехия просит продлить льготный период для импорта российской сталелитейной компании "Новолипецкий металлургический комбинат". Это необходимо для автомобилестроительной отрасли Праги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Автомобильный сектор является стержнем экономики Чешской Республики, на его долю приходится около 10% национального ВВП - один из самых высоких показателей в мире. 

В стране базируются крупные производители, такие как Škoda, чешский филиал Hyundai Motor. Чехия является одним из ведущих центров автомобильного производства в Европе.

"Производителям нужна сталь, которая составляет значительную часть кузова и многих других компонентов автомобиля. А "НЛМК" является важнейшим поставщиком: почти весь плоский и сортовой прокат он производит в России, но почти четверть прокатных предприятий расположена в Европе, ближе к отраслевым потребителям", - пишет издание.

Чехия теперь просит продлить один из этих переходных периодов до 2028 года, чтобы иметь возможность продолжать использовать сталь "НЛМК", одной из четырех крупнейших сталелитейных компаний в России.

Санкции против России

Европейский Союз одобрил 11 пакетов санкций против Российской Федерации. Под ограничения попали, к примеру, продукты, которые можно употреблять в производстве орудия. В частности, в санкции внесли физические и юридические лица, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций, включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.

Недавно Евросоюз совместно с Еврокомиссией представили Совету ЕС свои предложения по 12-му пакету санкций против России.

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