Чехия предлагает ограничить поездки российских дипломатов в ЕС, - FT

Как отмечает издание, с начала полномасштабного вторжения России в Украину правительства стран ЕС выслали сотни российских дипломатов, утверждая, что они действительно были агентами разведки.

Однако страны все еще выдают визы российским дипломатам, предоставляя им доступ в Шенгенскую зону и право беспрепятственно передвигаться по территории 24 из 27 стран-членов ЕС, а также Швейцарии, Норвегии и Исландии.

На прошлой неделе Чехия распространила документ с идеями по предотвращению этого в рамках переговоров о 12-м пакете санкций ЕС против России.

Как отмечается, в прошлом году Чехия выслала более 70 россиян в связи с полномасштабным вторжением в Украину и вероятной причастностью России к нападению на склад боеприпасов в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

Теперь Чехия хочет, чтобы российские дипломаты получали визы и разрешения на проживание, которые позволяют путешествия только в пределах страны пребывания, а не остальной Шенгенской зоне. А также чтобы ЕС принимал только биометрические паспорта, которые труднее подделать.

Особый вопрос, поднятый Прагой, касается чиновников, получающих австрийские визы для работы в учреждениях ООН в Вене, а затем могут путешествовать в Чехию или другие страны.

"На чешскую территорию прибывают агенты (российской военной разведки) ГРУ и других служб. В Шенгенской зоне очень сложно это контролировать", - сказал один из дипломатов ЕС.

Как отмечает издание, эти обсуждения все еще находятся на ранних стадиях. Связанные с ними сложные юридические вопросы означают, что любые изменения вряд ли будут включены в 12 пакет санкций, который сейчас обсуждают страны ЕС.

Санкции против России

Европейский союз уже одобрил 11 пакетов санкций против Российской Федерации. Под ограничения попали, к примеру, продукты, которые можно употреблять в производстве орудия. В частности, в санкции внесли физические и юридические лица, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций , включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.

Недавно Евросоюз совместно с Еврокомиссией представили Совету ЕС свои предложения по 12-му пакету санкций против России.