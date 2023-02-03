Чехия приняла решение по бойкоту Олимпиады-2024 при условии участия России

В случае допуска белорусских и российских спортсменов к Играм в Париже Чехия не будет бойкотировать соревнования. Местные функционеры считают бойкот наказанием чешских атлетов.

"Не может быть и речи от нас о бойкоте, потому что мы не хотим наказывать чешских спортсменов за российскую агрессию. Мы попросили прощения у спортсменов за бойкот Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе и, конечно, не хотим повторять досадный опыт коммунистической эпохи", – говорится в заявлении организации.

Олимпийский комитет Чехии отметил, что дискуссии по поводу участия россиян и белорусов в предстоящих Олимпийских играх только начались. По мнению чешских спортивных функционеров, решающее значение в этом вопросе будет иметь позиция международных федераций.

Ранее НОК Украины подготовил план мер по недопущению российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм-2024. Отдельно члены Национального олимпийского комитета проголосовали за возможный бойкот Олимпиады. Эту идею поддержали 109 членов из присутствующих 112-ти членов организации.