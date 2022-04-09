RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чехія повністю відмовиться від російських енергоресурсів протягом п'яти років

Фото: Чехія повністю відмовиться від російських енергоресурсів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Чеська Республіка повністю відмовиться російських енергоресурсів протягом п'яти років. Прем'єр-міністр Петро Фіала назвав поточну ситуацію однією з "найбільших загроз безпеці" країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Держава-член Європейського Союзу майже повністю задовольняє свої потреби в газі за рахунок прямих або непрямих поставок з Росії і отримує приблизно половину свого імпорту сирої нафти з того ж джерела.

Фіала заявив на з'їзді Громадянської демократичної партії, що енергетичний сектор країни повинен змінитися "повністю".

"Наша залежність від викопного палива з Росії, якою роками нехтували, являє собою одну з найбільших загроз безпеці для нашої країни. Нашою метою має бути повне позбавлення від цієї російської енергетичної петлі в найближчі п'ять років", - сказав Фіала.

Він додав, що його уряд має підготувати цей "п'ятирічний проект" у найближчі тижні.

Європейський союз зобов'язався відмовитися від російського палива до 2027 року і оприлюднить детальний план цього в травні.

На цьому тижні блок, що складається з 27 членів, затвердив нові санкції проти Росії, в тому числі заборону на імпорт вугілля, починаючи з серпня. Рішення прийнято після вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧехіяРосійська Федерація