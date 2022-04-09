Чехія повністю відмовиться від російських енергоресурсів протягом п'яти років

Держава-член Європейського Союзу майже повністю задовольняє свої потреби в газі за рахунок прямих або непрямих поставок з Росії і отримує приблизно половину свого імпорту сирої нафти з того ж джерела.

Фіала заявив на з'їзді Громадянської демократичної партії, що енергетичний сектор країни повинен змінитися "повністю".

"Наша залежність від викопного палива з Росії, якою роками нехтували, являє собою одну з найбільших загроз безпеці для нашої країни. Нашою метою має бути повне позбавлення від цієї російської енергетичної петлі в найближчі п'ять років", - сказав Фіала.

Він додав, що його уряд має підготувати цей "п'ятирічний проект" у найближчі тижні.

Європейський союз зобов'язався відмовитися від російського палива до 2027 року і оприлюднить детальний план цього в травні.

На цьому тижні блок, що складається з 27 членів, затвердив нові санкції проти Росії, в тому числі заборону на імпорт вугілля, починаючи з серпня. Рішення прийнято після вторгнення Росії в Україну.