Чехия планирует трудоустроить тысячи украинцев в оборонной промышленности

Чехия планирует трудоустроить на своих оборонных предпринимательствах до нескольких тысяч украинских специалистов, которые будут работать над общими проектами двух стран.

Заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечны заявил, что в Украине десятилетиями готовились специалисты, которых пока нет в их стране. Поэтому работа украинских инженеров и техников усилит обороноспособность одновременно Чехии, Украины и НАТО.

Да, украинские специалисты будут работать над ремонтом и модернизацией тяжелой военной техники. Однако кроме этого известно, что в 2023 году в Чехии должно начаться производство некоторых ключевых систем и компонентов.