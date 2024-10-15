Чехия после трехлетней паузы назначила нового посла в России

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу МИД Чехии.

Как отметили в МИДе страны, новый посол начнет работу в первые месяцы следующего года. Он уже получил агреман от России.

"Ключевые страны, являющиеся стратегическими союзниками Чехии - Великобритания, Франция, Германия, Польша и США - имеют послов в России. Я желаю послу много сил в этой сложной миссии продвижения чешских интересов", - сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.

Даниэль Коштовал начал работу в МИД Чехии в 1996 году, занимая должности директора департаментов политики безопасности, Северной и Восточной Европы, а также генерального директора по неевропейским странам. С 1998 по 2002 год работал в постоянном представительстве Чехии при НАТО, а с 2003 по 2006 год – в посольстве Чехии в Москве. В период с 2009 по 2011 он работал в посольстве Чехии в Вашингтоне.

В 2013 году Коштовал был назначен первым заместителем министра обороны, где до 2018 года он занимался вопросами стратегии, внешних отношений и планирования, а впоследствии - вооружений и закупок.

Ранее РБК-Украина писала о том, что Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Также Чехия пытается включить это требование в 13-й пакет санкций против России, подготавливаемый Евросоюзом. Сейчас Прага собирает поддержку своего предложения.

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