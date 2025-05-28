Чехия передала Украине сотни дронов с искусственным интеллектом: детали

Дроны серии MTS отличаются от традиционных тем, что не требуют передачи или приема сигналов для навигации.

Что известно

Оператор загружает цель миссии, а искусственный интеллект самостоятельно ориентируется с помощью визуального сравнения реальной среды с картой.

Благодаря этому дроны работают даже в сложных условиях, где GPS-сигналы заблокированы или недоступны.

Среди трех моделей дронов - тактический MTS05 с дальностью несколько десятков километров, средний MTS25 на двигателе внутреннего сгорания, который может летать сотни километров, и самый большой MTS40, способный нести боевую головку весом до 12 кг.

Кроме того, чешская армия также заинтересовалась технологиями LPP holding и планирует приобрести эти беспилотники.

Сейчас компания производит около 100 дронов в месяц с планом увеличения производства до 20 единиц в день.

Производственный цикл полностью контролируется внутри холдинга - от программирования и электроники до сборки и разработки боевых головок.

LPP holding - это чешский технологический холдинг, объединяющий компании в сферах авиации, искусственного интеллекта, машиностроения и оборонных технологий.