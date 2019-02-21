Чехія відправить гуманітарну допомогу мешканцям Донбасу

Вантажівки з 46 тоннами гуманітарної допомоги вирушать з Чехії на схід України 25 лютого

Чехия отправит на Донбасс грузовики с гуманитарной помощью. Об этом сообщает РБК-Укриана, ссылаясь на Radio Praha.

Грузовики с 46 тоннами гуманитарной помощи отправятся из Чехии на восток Украины 25 февраля. Конвой будет следовать в город Славянск Донецкой области. В нем будут гигиенические средства, теплая одежда и кровельные материалы для людей, живущих на линии фронта.

Напомним, 16 февраля Международный комитет Красного Креста отправил на оккупированные территории Донбасса очередную партию гуманитарной помощи. Как отмечается, через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовало восемь грузовиков со строительными материалами общим весом 160 тонн от Миссии Международного комитета Красного Креста.

РБК-Украина писало, что 13 февраля через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию проследовали 19 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Всего оформлено груз массой 232 тонны.

Ранее помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер заявила, что в результате военного конфликта на востоке Украины в 2019 году 3,5 млн человек нужна гуманитарная помощь.