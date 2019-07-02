Чехія скасувала заборону на польоти авіакомпаніям РФ після переговорів

Чехія і РФ видали авіакомпаніям дозвіл на польоти до 7 липня
Чехія скасувала заборону на польоти авіакомпаніям Російської Федерації після переговорів. Про це поінформували в Міністерстві транспорту Чехії, повідомляють російські ЗМІ.
Зокрема, вранці 2 липня Мінтранс Росії видав авікомпанії Czech Airlines дозвіл здійснювати польоти, який буде діяти до 7 липня.
"Відразу після цього міністерство транспорту Чеської Республіки почало взаємну процедуру щодо російських авіаперевізників. Тому польоти також будуть дозволені до 7 липня 2019 року", - зазначено в повідомленні чеського Мінтрансу.
У відомстві підкреслили, що Прага не прагне заблокувати перельоти між двома країнами, але повинна захищати інтереси своїх перевізників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Прага заборонила деяким російським авіакомпаніям польоти в Чехію, оскільки Росія відмовила національному перевізникові Czech Airlines у переході на постійний дозвіл на польоти по транссибірським маршрутам.
Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство транспорту Росії заборонило грузинським авіакомпаніям здійснювати польоти на територію країни з 8 липня 2019 року. Таке рішення було прийнято для "забезпечення достатнього рівня авіаційної безпеки", а також через борг грузинської сторони перед Росією.