RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чехія розпочала військові навчання за участі країн НАТО

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 серпня в Чехії розпочалися міжнародні військові навчання Ample Strike-2021. Тренування відбудуться за участі країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Чеської Республіки.

За інформацією відомства, навчання триватимуть до 19 вересня 2021 року.

Відомо, що в тренуваннях візьмуть участь країни Північноатлантичного альянсу, а саме - Франція, Угорщина, Німеччина, Нідерланди, Польща, США, Словаччина та Великобританія.

Зокрема, до військових навчань залучені 700 військовослужбовців, з яких близько 200 - є солдатами країн НАТО.

Як зазначають у відомстві, метою Ample Strike-2021 є відпрацювання завдань безпосередньої підтримки з повітря, а також перевірка здатності Чехії надавати підтримку іноземним військам.

Крім чеської авіації s-39 Gripen і L-159 Alca, будуть залучені німецькі літаки Learjet і PC-9, угорські JAS-39 і голландські L-39C, США оголосили про участь винищувачів F-15.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЧехияВійськова база