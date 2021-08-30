Чехія розпочала військові навчання за участі країн НАТО

За інформацією відомства, навчання триватимуть до 19 вересня 2021 року.

Відомо, що в тренуваннях візьмуть участь країни Північноатлантичного альянсу, а саме - Франція, Угорщина, Німеччина, Нідерланди, Польща, США, Словаччина та Великобританія.

Зокрема, до військових навчань залучені 700 військовослужбовців, з яких близько 200 - є солдатами країн НАТО.

Як зазначають у відомстві, метою Ample Strike-2021 є відпрацювання завдань безпосередньої підтримки з повітря, а також перевірка здатності Чехії надавати підтримку іноземним військам.

Крім чеської авіації s-39 Gripen і L-159 Alca, будуть залучені німецькі літаки Learjet і PC-9, угорські JAS-39 і голландські L-39C, США оголосили про участь винищувачів F-15.