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Чехия должна готовиться к войне против передового противника, - глава Генштаба

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Прага, Вторник 22 ноября 2022 18:55
Чехия должна готовиться к войне против передового противника, - глава Генштаба Фото: Чехия должна готовиться к войне против передового противника (tatradv.cz)
Автор: Константин Широкун

Армия Чехии нуждается в экстренной модернизации армии, чтобы быть готовыми к борьбе с передовым противником, так как эскалация войны РФ против Украины растет.

Об этом заявил глава Генштаба Чехии Карел Ржека, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Idnes.

"Мы должны готовиться в первую очередь к самому сложному и самому опасному сценарию, а именно к широкомасштабной войне против передового противника", – предупредил глава Генштаба Чехии.

По его словам, если между Россией и НАТО начнется конфликт, Чехия будет затронута немедленно, и армия страны будет активным участником с первых минут войны.

"Война в Украине – это большой тревожный звонок для всего общества. Потенциал эскалации войны в Украине продолжает расти. Нельзя исключать даже самые серьезные сценарии", – добавил Ржека.

По словам главы чешского генштаба, армия должна сохранить антитеррористический опыт, но в первую очередь она должна подготовиться к широкомасштабной войне против передового противника.

"Война в Европе снова стала реальностью и происходит на границе Североатлантического альянса. Вечный покой – это утопия. Период предупреждения об этом кризисе длится как минимум с 2014 года. Мы надеялись, что все успокоится. Но надежда – это не стратегия", – подчеркнул Ржака.

На фоне войны в Украине он призвал правительство к крупнейшему в истории чешской армии перевооружению, чтобы в случае необходимости быть готовыми реагировать на угрозы.

Ранее мы писали, что Чехия планирует в 2023 году обучить до четырех тысяч украинских военнослужащих.

Также в Чехии граждане организовали сбор средств, которые планируется израсходовать на мобильные зенитные пулеметные установки для ВСУ.

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