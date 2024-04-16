Инициатива Чехии по закупке оружия для Украины набирает обороты, - Павел

Президент Павел заявил на прошлой неделе, что Чехия уже определила более миллиона единиц боеприпасов, которые можно закупить для Украины в странах, не входящих в ЕС. Ранее он говорил о цифре в 800 тысяч штук. По его словам, работа по поиску для них денег и партнеров продолжается.

"Думаю, это отражение того факта, что все знают об определенном долге по отношению к обещанной поддержке Украины, когда Евросоюз обещал поставить миллион единиц к марту этого года. К сожалению, этого не произошло", - сказал он ", - сказал Павел.

По информации The Financial Times, закупка 800 тысяч единиц боеприпасов должна обойтись в 1,5 млрд долларов (около 60 млрд грн).

Правительственный агент по восстановлению Украины Томаш Копечны сегодня в эфире чешского radio Plus сообщил, что сумма покупки составит около трех млрд долларов.

"Точную сумму сказать я не могу, потому что в первую очередь это движение цен, это рынок, но более или менее это примерно в два раза больше, чем сообщает Financial Times, то есть около трех миллиардов долларов", - сказал Копечный.

Министр финансов Збынек Станюра сегодня в эфире чешского телевидения заявил, что финансовый взнос Чехии на закупку боеприпасов составит от 500 миллионов до одного миллиарда крон.

"Это сумма, соответствующая размерам Чешской Республики и показателям чешской экономики", - добавил он.