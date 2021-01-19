Чехія хоче ініціювати санкції ЄС проти Росії через затримання Навального

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек планує порушити питання про застосування європейських санкцій у зв’язку з арештом російського опозиціонера Олексія Навального. Він назвав арешт "політично вмотивованим".

Про це Петршичек написав у Twitter.

За його словами, російський режим порушує міжнародні договори про права людини.

"Я буду намагатися порушити це питання на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ", - повідомив глава МЗС Чехії.

На можливі санкції натякнув також прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш.

"Арешт Олексія Навального тільки підсилює відчуття останніх років, що Росія віддаляється від спільноти демократичних держав. Буду вирішувати, що ми можемо зробити на рівні ЄС у цьому випадку", - сказав він.

Додамо, що Латвія запропонувала ініціювати введення санкцій проти Росії з-за арешту Навального. Латвія хоче провести засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Раніше повідомлялося, що 17 січня Навального затримали в московському аеропорту "Шереметьєво" після повернення з Німеччини, де він перебував близько п'яти місяців на лікуванні після отруєння. У причетності до отруєння опозиціонера підозрюють російські спецслужби.