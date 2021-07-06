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У Чехії на заводі з виробництва біопалива стався вибух, є постраждалі

Автор: РБК-Україна

У Чехії стався вибух на заводі з виробництва біопалива. В результаті події постраждали чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČTK.

Інцидент стався на території заводу, який належить компанії Preol і знаходиться в місті Ловосіце в Устецькому краї на північному заході країни.

На місці інциденту працюють співробітники протипожежних і рятувальних служб, і уточнюється, що викидів отруйних речовин в повітря не відбулося.

Один з постраждалих отримав важкі травми і доставлений вертольотом рятувальних служб в медустанову.

Витоку небезпечних речовин не сталося і ніякої небезпеки для місцевих жителів немає.

Перед вибухом працівники заводу намагалися розібратися із займанням проводки. Після цього стався вибух гексану.

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ЧехияВибух