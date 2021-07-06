У Чехії на заводі з виробництва біопалива стався вибух, є постраждалі

У Чехії стався вибух на заводі з виробництва біопалива. В результаті події постраждали чотири людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČTK.
Інцидент стався на території заводу, який належить компанії Preol і знаходиться в місті Ловосіце в Устецькому краї на північному заході країни.
На місці інциденту працюють співробітники протипожежних і рятувальних служб, і уточнюється, що викидів отруйних речовин в повітря не відбулося.
Один з постраждалих отримав важкі травми і доставлений вертольотом рятувальних служб в медустанову.
Витоку небезпечних речовин не сталося і ніякої небезпеки для місцевих жителів немає.
Перед вибухом працівники заводу намагалися розібратися із займанням проводки. Після цього стався вибух гексану.