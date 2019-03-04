У Чехії зіткнулися пасажирський і вантажний потяги, є постраждалі

У пасажирському поїзді знаходилися 15 осіб

На востоке Чехии у города Ронов-над-Доубравоу столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Чешских железных дорог.

Согласно сообщению, столкновение пассажирского поезда OS 15912 с грузовым произошло между станциями Ронов-над-Доубравоу и Жлеби.

Отмечается, что пассажиров перевозят с помощью запасного автобуса.

Фото: место происшествия

По данным издания iRozhlas, пострадали шесть человек, пять из которых получили легкие травмы.

Также портал IDNES сообщает, что в пассажирском поезде находились 15 человек. На месте происшествия работают следователи, выясняется причина столкновения​.

"На данный момент нельзя исключать, что авария произошла из-за ошибки", - отметил пресс-секретарь Чешских железных дорог Петр Штяглавский.

Напомним, в мае 2018 года на юге Чехии столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего пострадали не менее 14 человек.

Как писало РБК-Украина ранее, летом 2016 года в Чехии возле Карловых Вар произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов, в результате чего пострадали семь человек.