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У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги. Постраждали 50 осіб

Автор: Анастасія Рокитна

У Домажліце (Чехія) зіткнулися два пасажирські потяги. В результаті аварії постраждали близько 50 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на novinky.cz.

Швидкісний поїзд Ex 351 Západní expres, який прямував з Ческа-Кубіце до Праги зіткнувся з пасажирським складом, який рухався за маршрутом Пльзень-Домажліце. На місці працюють три вертольоти рятувальників.

Після повідомлення про аварію на місце виїхали 11 пожежних команд.

"Ми перевозимо людей, що знаходилися в потязі, в лікарню, постраждали кілька десятків людей", - сказав Петро Пончар, прес-секретар пожежної служби.

Залізничне сполучення між Домажлице і Ближеов зупинено, введені альтернативні автобусні маршрути.

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