У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги. Постраждали 50 осіб

Швидкісний поїзд Ex 351 Západní expres, який прямував з Ческа-Кубіце до Праги зіткнувся з пасажирським складом, який рухався за маршрутом Пльзень-Домажліце. На місці працюють три вертольоти рятувальників.

Після повідомлення про аварію на місце виїхали 11 пожежних команд.

"Ми перевозимо людей, що знаходилися в потязі, в лікарню, постраждали кілька десятків людей", - сказав Петро Пончар, прес-секретар пожежної служби.

Залізничне сполучення між Домажлице і Ближеов зупинено, введені альтернативні автобусні маршрути.